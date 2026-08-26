Villarreal - Real Betis biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Villarreal, 13 Eylül 2026 Pazar günü Villarreal'deki Estadio de la Ceramica'da Real Betis ile karşı karşıya gelecek.

İki takımın Ocak 2026'daki son karşılaşmasında Real Betis, sahasında Villarreal'i 2-0 mağlup etti. Tarihsel olarak ise iki takım arasındaki üst düzey lig galibiyetlerinde Villarreal'in küçük bir üstünlüğü bulunuyor. Villarreal 11 kez kazanırken, Real Betis 9 galibiyet aldı ve taraflar 6 kez berabere kaldı.

Bırakın GOAL Villarreal ile Real Betis arasındaki maç için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınacağını ve ne kadar olduklarını da dahil olmak üzere size sunsun.

Villarreal - Real Betis LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Villarreal, Villarreal'deki Estadio de la Ceramica'da Real Betis ile karşılaşacak.

La Liga - Hafta 5 13 Eyl 2026 - 09:00 Estadio de la Ceramica

Villarreal - Real Betis LaLiga biletleri nasıl alınır?

Estadio de la Cerámica'da oynanacak Villarreal - Real Betis maçı için bilet almak adına şu standart adımları takip edin:

Resmi kulüp internet sitesi: En güvenli ve en doğrudan yöntem, Villarreal CF'nin resmi bilet portalıdır. Genel satış biletleri genellikle maç tarihinden 1 ila 2 hafta önce satışa çıkar.

Stadyum gişesi: Müsaitlik durumuna bağlı olarak, biletleri Estadio de la Cerámica gişesinden veya Vila-real'deki resmi kulüp mağazalarından şahsen satın alabilirsiniz.

Hospitality ve VIP paketleri: Premium maç günü seçenekleri ve VIP koltuklar, doğrudan Villarreal'in resmi deneyim portalı üzerinden rezerve edilebilir.

İkincil pazar yerleri: Genel giriş biletleri resmi kanallar üzerinden tükenirse, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları alternatif bir seçenek haline gelebilir.

Villarreal - Real Betis LaLiga biletleri ne kadar?

Villarreal - Real Betis maçı için bilet fiyatları kategoriye ve satın alma kanalına göre değişiklik gösterir:

Resmi liste fiyatlı biletler: Villarreal'in resmi gişesi üzerinden doğrudan alınan standart genel giriş biletleri, genel oturma kategorilerinde (örneğin Fondo ve Gol tribünlerinden Tribuna 'ya kadar) 30 € ile 80 € arasında değişir.

VIP ve hospitality: Premium maç günü seçenekleri ve lounge erişimi 150 €+'dan başlar.

İkincil yeniden satış pazar yerleri: İkincil bilet platformlarında (StubHub gibi) fiyatlar, temel giriş için genellikle 50 € ila 85 € civarından başlar ve müsaitlik ile talebe bağlı olarak merkezi iyi görüş açıları için 140 €+'ya ulaşabilir.

Villarreal - Real Betis LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Villarreal - Real Betis form durumu

Villarreal son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Takımın son resmi sonucu, 23 Ağustos'ta LaLiga'da Atletico Madrid ile 2-2 berabere kalması oldu. Bu sonucun öncesinde açılış haftasında Racing Santander ile de 2-2 berabere kalmıştı. Hazırlık döneminde ise Galatasaray'ı 2-1, Levante'yi 1-0 mağlup etti, ancak Lens'e 3-1 yenildi. Bu beş maçta Villarreal sekiz gol atarken yedi gol yedi.

Real Betis daha güçlü bir güncel ivmeyle geliyor. Son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet elde etti. Son maçında 21 Ağustos'ta LaLiga'da Real Sociedad'ı 1-0 yendi. Ayrıca hazırlık döneminde Arsenal'i 3-1 ve Almeria'yı 1-0 mağlup etti, AFC Bournemouth ile 2-2 berabere kaldı ve Inter'e 1-0 kaybetti. Betis bu beş maçta beş gol attı ve üç gol yedi.

Villarreal - Real Betis: Son karşılaşmalar

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, 17 Ocak 2026'da LaLiga'da oynandı ve Real Betis ev sahipliğinde Villarreal'i 2-0 mağlup etti. Bundan önce kulüpler, Ekim 2025'te Estadio de la Ceramica'da 2-2 berabere kalmıştı. LaLiga'daki son beş karşılaşmada Villarreal'in üç galibiyetine karşılık Betis'in bir galibiyeti ve bir beraberlik bulunuyor, ancak son maçı kazanan taraf Betis oldu. Taraflar ayrıca Nisan 2025'te Sevilla'da Villarreal'in 2-1 kazandığı bir maç ve Aralık 2024'te Villarreal'in 2-1 galip geldiği bir karşılaşma da oynadı.

Villarreal - Real Betis puan durumu

Güncel LaLiga puan tablosunda Real Betis yedinci, Villarreal ise dokuzuncu sırada yer alıyor.