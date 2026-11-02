Villarreal-PSG Şampiyonlar Ligi maçı öncesi

Şampiyonlar Ligi - Hafta 4 3 Kas 2026 - 15:00 Estadio de la Ceramica

PSG, 3 Kasım Salı günü Villarreal ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi lig aşaması maçı için Estadio de la Cerámica'ya gidiyor. Karşılaşma EST ile 16.00'da, GMT ile 20.00'de başlayacak.

Avrupa şampiyonundan kusursuz başlangıç

PSG, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu savunmaya kusursuz bir başlangıç yaparak Villarreal'e geliyor. Slovan Bratislava'ya altı gol attıktan sonra Manchester City ve Barcelona'yı yendi. Luis Enrique'nin ekibi, tüm kulvarlarda üst üste dokuz maç kazandı. Son olarak Ligue 1'de Le Havre'ı 5-1 mağlup etti. Kvicha Kvaratskhelia ve Ousmane Dembele'nin sakatlıkları nedeniyle forma giyemediği maçta, hücuma sık çıkan sağ bek Achraf Hakimi alışılmadık bir hat-trick yaptı ve iki de asist kaydetti.

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Sarı Denizaltı LaLiga'da batıyor

Villarreal, Espanyol'a yenilmesinin ardından LaLiga'da sondan ikinci sıraya gerileyerek büyük sıkıntıya düştü. Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında ise Anfield'da Liverpool'a 4-3 kaybetti. Yine de Villarreal, PSG'yi zorlayabileceğine inanacaktır; son şampiyonun bu sezonki tüm Şampiyonlar Ligi maçlarında iki takım da gol attı. Villarreal'in bu sezon Avrupa'da oynadığı maçların tamamında da iki takım gol buldu. Ayrıca tüm kulvarlarda evinde oynadığı 14 maçın 12'sinde iki takım da gol attı.

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Öne çıkan istatistikler ve sakatlık haberleri

PSG, tüm kulvarlardaki son altı galibiyetini en az iki gol farkla aldı.

Villarreal'in lig aşamasındaki üç maçında toplam 16 gol atıldı; maç başına gol ortalaması 5,33 oldu.

Villarreal'de Gerard Moreno ve Ilias Akhomach'ın oynayıp oynamayacağı belirsiz. PSG'de ise kilit oyuncular Marquinhos, Ousmane Dembélé ve Khvicha Kvaratskhelia forma giyemeyecek.

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