İspanyol ekibi Villarreal'in forveti Gürcü Giorgi Mikautadze, Barcelona'ya duyduğu büyük bağlılığı ortaya koyarak, Katalan takımının formasını giymenin kendisi için kişisel bir hayal olduğunu ve hâlihazırda Sarı Denizaltı ile sözleşmesi bulunmasına rağmen bunu gelecekte gerçekleştirme ihtimalini göz ardı etmediğini vurguladı.

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Mikautadze'nin açıklamaları "DAZN" ile yaptığı bir röportaj sırasında geldi. İsmi, geçtiğimiz yaz transfer döneminde, kulübün Polonyalı Robert Lewandowski'nin ayrılığını telafi edecek bir forvet arayışı kapsamında Barcelona'ya katılmakla ilişkilendirilmişti; ancak kulübün pusulası daha sonra Brezilyalı Gabriel Jesus'a yöneldi.

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Gürcü forvet, Blaugrana'nın kendisine olan ilgisi hakkında şunları söyledi: "Kesinlikle, bu beni mutlu eden bir şey. Barcelona benim gönül kulübüm, küçüklüğümden beri maçlarını takip ediyorum. Şimdi çalışmaya devam etmem gerekiyor, öyleyse neden böyle büyük bir kulübe transfer olma fırsatını yakalamayayım?"

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Mikautadze, Villarreal ile geçirdiği ilk sezonunda dikkat çekici performanslar sergiledikten sonra yaz transfer döneminde Barcelona'nın ilgi alanına girmişti.

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Ancak Katalan kulübü Gabriel Jesus ile anlaşmayı tercih etti; Arjantinli Julian Alvarez transferini ise bitiremedi, çünkü oyuncu kulübü Atletico Madrid ile bir krize girdi.

26 yaşındaki Mikautadze, 31 Ekim 2000'de Fransa'nın Lyon şehrinde doğdu.

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Ancak uluslararası düzeyde Gürcistan Milli Takımı'nı temsil etmeyi seçti ve boşluklara açılma, atakları sonuçlandırma ve takım arkadaşlarına fırsatlar yaratma yeteneği sayesinde son yıllarda takımın en öne çıkan hücum unsurlarından biri haline geldi.

Forvet, 1 Eylül 2025'te Olympique Lyon'dan 36 milyon avro karşılığında Villarreal'e transfer oldu; bu rakamın 5 milyon avrosu bonus olarak belirlendi ve Fransız kulübü, yeniden satılması durumunda gelecekteki herhangi bir kârın yüzde 10'unu alma hakkını elinde tuttu. Oyuncu, Haziran 2031'e kadar uzanan bir sözleşme imzaladı.

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Mikautadze, Gürcistan ile katıldığı 2024 Avrupa Uluslar Kupası'nda, ülkesinin milli takımının son 16 turunda İspanya karşısında elenmesinden önce grup aşamasında 3 gol atarak büyük bir şekilde dikkatleri üzerine çekmişti.

Ayrıca Fransız ekibi Metz'in formasıyla da parlamıştı; Ajax Amsterdam'dan kiralık olarak geri döndükten sonra 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında 17 maçta 11 gol kaydetti, ardından kalıcı olarak Lyon'a transfer oldu ve sonrasında İspanya La Liga'daki mevcut tecrübesini yaşamaya başladı.

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"Asla pes etmem"

Gürcü forvet, Villarreal ile geçirdiği ilk sezonunda iyi rakamlar ortaya koydu; 44 maçta 16 gol atıp 6 asist yaparak İspanyol futboluna uyum sağlama kapasitesini kanıtladı.

Ancak içinde bulunulan 2026-2027 sezonunun başlangıcı onun için aynı kolaylıkta olmadı; oyuncu, yeterli oyun süresi alamadığı için hayal kırıklığı yaşıyor ve düzenli olarak forma giymesinin, hücum potansiyelini gösterme ve takımının sonuçlarına etki etme konusunda kendisine daha büyük bir fırsat vereceğine inanıyor.

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Mikautadze, mevcut durumu hakkında şunları söyledi: "Kesinlikle, daha fazla oyun süresiyle gol atmak ve maçlara etki etmek için daha büyük fırsatlarım olacak. Ancak ben asla pes etmeyen bir insanım ve beni yedek kulübesinde tutmakla hata ettiğini teknik direktöre kanıtlamak için çalışmaya devam edeceğim."

Şöyle ekledi: "Fazla bir şeyimin eksik olmadığını düşünüyorum, çünkü beni La Liga'nın en iyi forvetlerinden biri olmaya hazırlayan niteliklere ve potansiyele sahip olduğumu görüyorum."