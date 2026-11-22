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İspanya'da pazar akşamı Nicolás Pépé hakkında dikkat çekici haberler çıktı. Villarreal'in hücum oyuncusunun ekimde göz ameliyatı nedeniyle beş maç kaçırmasının 12 Ağustos'taki güneş tutulmasıyla bağlantılı olduğu öne sürüldü. Villarreal ise iddiayı yalanladı.

Güneş tutulması dünyanın birçok bölgesinden görülebildi ancak en iyi İspanya'dan izlendi. DAZN o gün Pépé'nin özel gözlük takmadan doğrudan güneş tutulmasına bakmaktan kendini alamadığını yazdı.

Kuruluşun haberine göre Pépé, koruyucu gözlük takmadan bakması nedeniyle ciddi sorunlar yaşadı ve bu davranışının sonucunda göz ameliyatı olmak zorunda kaldı.

Pépé, 12 Ağustos'tan sonra neredeyse her maçta oynadı ve sık sık ilk 11'de yer aldı. Üstelik hem kulübü hem de ülkesi Fildişi Sahili için golleri ve asistleriyle birçok kez önemli katkı sağladı.

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Pépé, 10 Ekim'de Real Madrid'e karşı oynanan maçta görünüşe göre birdenbire kadroda yoktu. Villarreal o dönemde de bunun uzun süredir planlanan bir göz ameliyatından kaynaklandığını açıklamıştı.

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Pépé sonraki dört maçı da kaçırdı. Sahalara döndüğü Copa del Rey maçında ise 90 dakika oynadı. DAZN bunun Afrikalı oyuncunun düşüncesizce davranışından kaynaklandığını öne sürdü. Bunun üzerine Villarreal, yeniden bir açıklama yapma gereği duydu.

LaLiga'nın onuncu sırasındaki Villarreal, "Çeşitli medya kuruluşlarında çıkan son haberlerin ardından Villarreal CF, Nicolas Pépé'nin göz ameliyatı ile güneş tutulmasını izlemesi arasında bağlantı kuran iddiaların tamamen yanlış olduğunu açıklığa kavuşturmak istiyor" açıklamasını yaptı.

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Villarreal açıklamasını, "Operasyon, bu olayla ilgisi olmayan nedenlerle daha önceden planlanmıştı. Kulüp, oyuncularının sağlığıyla ilgili haberlerde doğruluk ve sorumluluk çağrısında bulunuyor" sözleriyle tamamladı.

Camp Nou deplasmanında galibiyete doğru ilerleyen Pépé ve Villarreal için gün zaten iyi geçmedi. El Submarino Amarillo erken gelen gollerle uzun süre 0-2 önde götürdüğü maçı sonunda 3-2 kaybetti . Pépé, bitime 15 dakika kala takımı 3-2 gerideyken oyuna girdi.