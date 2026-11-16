Barcelona'nın savunma oyuncusu Pau Cubarsi, İspanya ile İngiltere arasında UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan maçta, teknik heyetin kendisini değiştirme kararı almasının ardından ilk yarı ile ikinci yarı arasında sahayı terk etmek zorunda kaldı.

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Teknik direktör Luis de la Fuente, basın toplantısında, Katalan stoperin uyluk bölgesindeki problemler nedeniyle oyuna devam edemediğini açıkladı.

İspanya Futbol Federasyonu, Cubarsi'nin yaşadığı ağrıların ciddi görünmediğini teyit etse de, teknik direktör ve oyuncu risk almak istemedi.

Sport gazetesi, Barcelona'nın savunma oyuncusu Pau Cubarsi'nin durumuna ilişkin ilk göstergelerin oldukça olumlu göründüğünü aktardı.

Cubarsi'nin bugün pazartesi, Barcelona'nın sağlık ekibi tarafından muayene edileceği Joan Gamper Spor Tesisi'ne gitmesi planlanıyor.

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Gerekmesi halinde, bir sakatlık yaşayıp yaşamadığını ve bu durumda sakatlığın ne kadar ciddi olduğunu belirlemek için tıbbi tetkiklerden geçecek.

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Yine aynı Sport gazetesinin aktardığına göre, aynı durum Frenkie de Jong için de geçerli. Xavi Hernandez, Hollandalı oyuncunun bu akşam ülkesinin milli takımıyla Almanya karşısında oynayacağı maça çıkabilecek durumda olmadığının anlaşılması üzerine onu maça çıkmaktan muaf tuttu.

Hollandalı oyuncunun bugün pazartesi, Cubarsi'nin tabi olacağı tıbbi işlemlerin aynısından geçmek üzere Barcelona tesislerine gelmesi bekleniyor.

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Xavi, Barcelona taraftarlarına güven veren bir mesaj göndererek "Bu hafif bir sakatlık" dese de, Hollandalı oyuncunun durumunu bazı ek belirsizlikler çevreliyor olabilir.

Cubarsi ve Frenkie de Jong'un, Villarreal karşılaşmasında teknik direktör Hansi Flick'in emrinde olup olamayacaklarını bilmek için ise henüz çok erken.

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Hansi Flick ve teknik ekibinin üyeleri, gün boyunca oyuncuların durumunu yakından takip edecek.

Eric Garcia'yı yeniden kadrosuna katan ve Jules Koundé ile Dani Olmo'yu geri kazanmaya yaklaşan, ayrıca olumlu göstergeler eşliğinde rehabilitasyon programında ilerlemeyi sürdüren Rodri'yi de bünyesinde bulunduran Barcelona, de Jong ve Cubarsi'nin ciddi herhangi bir fiziksel problem yaşamamasını ve dolayısıyla herhangi bir maçtan uzak kalmak zorunda olmamalarını umuyor.