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Villarreal - Levante maçının biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Levante
La Liga

Villarreal, LaLiga'da Levante ile karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz ise şöyle.

Villarreal, 20 Eylül 2026 Çarşamba günü Villarreal'deki Estadio de la Cerámica'da Levante ile karşı karşıya gelecek.

Tarihsel olarak Villarreal, son resmi karşılaşmalardaki ikili rekabette belirgin bir üstünlüğe sahip. Buna, bu statta oynanan son LaLiga maçında Levante'yi evinde 5-1 mağlup etmesi de dahil. Levante erken düşme baskısından kaçınmaya çalışırken, Villarreal Avrupa kupalarına katılım sıralarını kovalıyor. Bu nedenle iki kulüp de maça kritik bir lig sonucu hedefiyle çıkıyor.

Biletleri nereden alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları da dahil olmak üzere, Villarreal - Levante maçına bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Villarreal - Levante LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Villarreal - Levante maçı, Villarreal'deki Estadio de la Cerámica'da oynanacak. Kesin başlama saati için yerel yayın akışınızı kontrol edin.

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La Liga - Hafta 7
Estadio de la Ceramica

Villarreal - Levante LaLiga biletleri nasıl alınır?

Estadio de la Cerámica'daki Villarreal - Levante maçının biletlerini satın almak için birincil resmi kanalları veya ikincil bilet platformlarını kullanabilirsiniz:

Resmi doğrudan satın alma

  • Villarreal CF resmi bilet satış portalı: En doğrudan yol, Villarreal CF'nin resmi internet sitesindeki bilet portalı (OneBox altyapısıyla) üzerinden işlem yapmak. Biletler, kombine sahiplerine gerekli kontenjan ayrıldıktan sonra genel satışa çıkarılır.
  • Estadio de la Cerámica gişesi: Biletler, müsaitlik durumuna bağlı olarak, Vila-real'deki Estadio de la Cerámica'nın stat gişesinden (taquillas) doğrudan ve yüz yüze satın alınabilir.

İkincil ve yeniden satış bilet platformları

  • Toplayıcılar ve yeniden satıcılar: Resmi kontenjanlar tükenirse, StubHub gibi ikincil pazar yerleri üzerinden bilet bulunabilir.

Villarreal - Levante LaLiga biletleri ne kadar?

Villarreal - Levante bilet fiyatları, oturma kategorisine ve satın alma platformuna göre değişiklik gösteriyor:

Resmi doğrudan fiyatlar (Estadio de la Cerámica)

  • Genel giriş (kale arkası tribünler): 25 € - 40 €
  • Yan tribünler (Preferente / Tribuna Lateral): 45 € - 70 €
  • Ana tribün (Tribuna Central / Main Stand): 75 € - 120 €+
  • VIP / ağırlama paketleri: 150 € - 300 €+

Villarreal - Levante LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Villarreal - Levante form durumu

Villarreal, LaLiga'da oynadığı iki maçtan dört puan çıkardı ve iki karşılaşma da 2-2 sona erdi. Son maçında 23 Ağustos'ta Atletico Madrid deplasmanında berabere kalan ekip, açılış haftasında da Racing Santander ile 2-2 berabere kalmıştı. Tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. İki galibiyet hazırlık döneminde geldi; Galatasaray'ı 2-1, Levante'yi ise 1-0 mağlup etti. Lens'e karşı alınan 3-1'lik yenilgi ise tek mağlubiyet oldu. Villarreal bu beş maçta yedi gol attı ve yedi gol yedi.

Levante'nin son beş maçı iki galibiyet, iki yenilgi ve bir beraberlikle sonuçlandı. Son sonucu, 24 Ağustos'ta LaLiga'da Osasuna deplasmanında aldığı 0-0'lık beraberlikti. Bu sonucun öncesinde açılış haftasında Espanyol'a 3-0 kaybetmişti. Resmi sezon öncesinde Levante, hazırlık maçında Villarreal'e 1-0 yenildi ve Albacete'yi 2-1 mağlup etti. Hazırlık dönemindeki diğer galibiyeti ise Al Qadsiah karşısında 1-0'lık skorla geldi. Levante bu beş maçta üç gol attı ve üç gol yedi.

VIL

VIL - Form

RCL
K3-1
LEV
K1-0
GAL
K1-2
SAN
B2-2
ATM
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
LEV

LEV - Form

ALQ
K1-0
ALB
K2-1
VIL
K1-0
ESP
K3-0
OSA
B0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
3/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Villarreal - Levante: Son karşılaşmaların karnesi

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma 5 Ağustos 2026'da oynandı ve Villarreal, sezon öncesi hazırlık maçında Levante'yi 1-0 mağlup etti. Ondan önce taraflar 2 Mayıs 2026'da LaLiga'da karşı karşıya geldi ve Villarreal, Estadio de la Cerámica'da 5-1 kazandı. Kayıtlara geçen son beş karşılaşmada Villarreal dört kez kazanırken, Levante ise tek galibiyet aldı; bu galibiyet Nisan 2022'de LaLiga'da sahasında elde ettiği 2-0'lık sonuçtu. İki kulüp ayrıca 18 Şubat 2026'da LaLiga'da da karşılaştı; Villarreal deplasmanda 1-0 kazandı. Ağustos 2022'deki hazırlık maçını da Villarreal 3-1 kazandı.

Kafa Kafaya

VillarrealÇizimLevante
4
0
1
Club Friendlies
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Levante badge
Levante
LEV
0
MS
La Liga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
5
Levante badge
Levante
LEV
1
MS
La Liga
Levante badge
Levante
LEV
0
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
MS
Club Friendlies
Villarreal badge
Villarreal
VIL
3
Levante badge
Levante
LEV
1
MS
La Liga
Levante badge
Levante
LEV
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
MS
10Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı2/5

Villarreal - Levante puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220070+76
K
K
2
Real MadridReal MadridRMA
220062+46
K
K
3
SevillaSevillaSEV
220052+36
K
K
4
Real BetisReal BetisBET
220020+26
K
K
5
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
B
K
6
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
B
K
7
OsasunaOsasunaOSA
211021+14
K
B
8
EspanyolEspanyolESP
210142+23
K
K
9
GetafeGetafeGET
210113-23
K
K
10
VillarrealVillarrealVIL
20204402
B
B
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
B
B
12
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
K
B
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
B
K
14
Celta VigoCelta VigoCEL
201112-11
K
B
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
K
B
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
B
K
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
B
K
18
ElcheElcheELC
201116-51
K
B
19
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
200215-40
K
K
20
Real SociedadReal SociedadRSO
200215-40
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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