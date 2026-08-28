Villarreal - Levante maçının biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Villarreal, 20 Eylül 2026 Çarşamba günü Villarreal'deki Estadio de la Cerámica'da Levante ile karşı karşıya gelecek.

Tarihsel olarak Villarreal, son resmi karşılaşmalardaki ikili rekabette belirgin bir üstünlüğe sahip. Buna, bu statta oynanan son LaLiga maçında Levante'yi evinde 5-1 mağlup etmesi de dahil. Levante erken düşme baskısından kaçınmaya çalışırken, Villarreal Avrupa kupalarına katılım sıralarını kovalıyor. Bu nedenle iki kulüp de maça kritik bir lig sonucu hedefiyle çıkıyor.

Biletleri nereden alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları da dahil olmak üzere, Villarreal - Levante maçına bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Villarreal - Levante LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Villarreal - Levante maçı, Villarreal'deki Estadio de la Cerámica'da oynanacak. Kesin başlama saati için yerel yayın akışınızı kontrol edin.

La Liga - Hafta 7 20 Eyl 2026 - 09:00 Estadio de la Ceramica

Villarreal - Levante LaLiga biletleri nasıl alınır?

Estadio de la Cerámica'daki Villarreal - Levante maçının biletlerini satın almak için birincil resmi kanalları veya ikincil bilet platformlarını kullanabilirsiniz:

Resmi doğrudan satın alma

Villarreal CF resmi bilet satış portalı: En doğrudan yol, Villarreal CF'nin resmi internet sitesindeki bilet portalı (OneBox altyapısıyla) üzerinden işlem yapmak. Biletler, kombine sahiplerine gerekli kontenjan ayrıldıktan sonra genel satışa çıkarılır.

Estadio de la Cerámica gişesi: Biletler, müsaitlik durumuna bağlı olarak, Vila-real'deki Estadio de la Cerámica'nın stat gişesinden ( taquillas ) doğrudan ve yüz yüze satın alınabilir.

İkincil ve yeniden satış bilet platformları

Toplayıcılar ve yeniden satıcılar: Resmi kontenjanlar tükenirse, StubHub gibi ikincil pazar yerleri üzerinden bilet bulunabilir.

Villarreal - Levante LaLiga biletleri ne kadar?

Villarreal - Levante bilet fiyatları, oturma kategorisine ve satın alma platformuna göre değişiklik gösteriyor:

Resmi doğrudan fiyatlar (Estadio de la Cerámica)

Genel giriş (kale arkası tribünler): 25 € - 40 €

Yan tribünler (Preferente / Tribuna Lateral): 45 € - 70 €

Ana tribün (Tribuna Central / Main Stand): 75 € - 120 €+

VIP / ağırlama paketleri: 150 € - 300 €+

Villarreal - Levante LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Villarreal - Levante form durumu

Villarreal, LaLiga'da oynadığı iki maçtan dört puan çıkardı ve iki karşılaşma da 2-2 sona erdi. Son maçında 23 Ağustos'ta Atletico Madrid deplasmanında berabere kalan ekip, açılış haftasında da Racing Santander ile 2-2 berabere kalmıştı. Tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. İki galibiyet hazırlık döneminde geldi; Galatasaray'ı 2-1, Levante'yi ise 1-0 mağlup etti. Lens'e karşı alınan 3-1'lik yenilgi ise tek mağlubiyet oldu. Villarreal bu beş maçta yedi gol attı ve yedi gol yedi.

Levante'nin son beş maçı iki galibiyet, iki yenilgi ve bir beraberlikle sonuçlandı. Son sonucu, 24 Ağustos'ta LaLiga'da Osasuna deplasmanında aldığı 0-0'lık beraberlikti. Bu sonucun öncesinde açılış haftasında Espanyol'a 3-0 kaybetmişti. Resmi sezon öncesinde Levante, hazırlık maçında Villarreal'e 1-0 yenildi ve Albacete'yi 2-1 mağlup etti. Hazırlık dönemindeki diğer galibiyeti ise Al Qadsiah karşısında 1-0'lık skorla geldi. Levante bu beş maçta üç gol attı ve üç gol yedi.

Villarreal - Levante: Son karşılaşmaların karnesi

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma 5 Ağustos 2026'da oynandı ve Villarreal, sezon öncesi hazırlık maçında Levante'yi 1-0 mağlup etti. Ondan önce taraflar 2 Mayıs 2026'da LaLiga'da karşı karşıya geldi ve Villarreal, Estadio de la Cerámica'da 5-1 kazandı. Kayıtlara geçen son beş karşılaşmada Villarreal dört kez kazanırken, Levante ise tek galibiyet aldı; bu galibiyet Nisan 2022'de LaLiga'da sahasında elde ettiği 2-0'lık sonuçtu. İki kulüp ayrıca 18 Şubat 2026'da LaLiga'da da karşılaştı; Villarreal deplasmanda 1-0 kazandı. Ağustos 2022'deki hazırlık maçını da Villarreal 3-1 kazandı.