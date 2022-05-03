Villarreal kalecisi Rulli, Liverpool maçında yaptığı hatalarla Loris Karius'tan bu yana bir ilke imza attı

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanç maçında Liverpool, 2-0'ın rövanşında Villarreal'in konuğu oldu.

Jurgen Klopp'un ekibi ilk yarıda sallansa da ikinci yarıda bulduğu gollerle Paris'teki finalde oynama hakkı kazandı.

Villarreal, Liverpool'u ilk yarıda attığı iki golle sıkıntıya soktu. Ancak kaleci Geronimo Rulli'nin bir dizi hatası, Kırmızıların tekrar öne geçmesine yardımcı oldu.

Rulli'nin günün ilk hatası, Fabinho'dan gelen bir golle geldi. Brezilyalı futbolcu ağları kaleci Rulli'nin bacak arasından buldu.

Dakikalar sonra, Luis Diaz'ın kafa vuruşu da kalecinin bacaklarının arasından ağlarla buluştu.

Sadio Mane, Rulli'yi ceza sahasının çok dışında yakaladı ve Liverpool'a galibiyeti getiren golü kaydetti.

İki hatayla rakibe iki gol hediye eden Rulli, 2018 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e karşı kötü bir sicile sahip olan Loris Karius'tan bu yana bu talihsiz sayılara ulaşan ilk kaleci oldu.

2 - Villarreal forması giyen Geronimo Rulli, Loris Karius'tan (2018 Şampiyonlar Ligi finali) bu yana bir Şampiyonlar Ligi eleme turu maçında iki gole sebep olan hata yapan ilk kaleci oldu. İkram. pic.twitter.com/EqdtcQzRvS — OptaCan (@OptaCan) May 3, 2022

Villarreal'in ilk yarı performansı

İspanyol ekibi, karşılaşmaya hızlı başladı ve ilk yarıyı turu uzatmaya götürecek skoru da bularak bitirdi.

Kırk beş dakikalık dilimde ise bazı istatistikler göze çarpıyordu.

İlk yarı bittiğinde Unai Emery, adeta hava toplarını esir almıştı. Villarreal bu süreçte hava topu mücadelelerin yüzde 66'sını kazanırken rakibine sadece üçte bir oranında izin veriyordu.

İlk yarı sonunda hava topu mücadelesi kazanma oranları:



Villarreal: % 65.2

Liverpool: % 34.8



S̵a̵r̵ı̵ ̵d̵e̵n̵i̵z̵a̵l̵t̵ı̵

Sarı uçak ✅pic.twitter.com/tnTa3gYuFj — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 3, 2022

Öte yandan ilk yarım saatteki rakip ceza sahasında topla buluşma sayıları sekize iki Villarreal lehineydi.

Tüm bunlara rağmen Unai Emery ve ekibinin macerası yarı finale kadardı.

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