Villarreal'in oyuncusu Yeremy Pino henüz 19 yaşında La Liga tarihine geçti
Villarreal'in sağ kanadı Yeremy Pino tek bir maçta kaydettiği gollerle La Liga tarihine adını yazdırdı.
İspanya'da Villarreal, Espanyol'u ağırlarken karşılaşma 5-1 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sonuçlandı.
Espanyol'un tek golünü ikinci yarıda Keidi Bare kaydetti ancak Villarreal'in 5 golünün dördü tek bir isimden geldi.
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Yeremy Pino ne başardı?
19 yaşındaki oyuncu, bir lig maçında 4 gol birden atan ilk Villarreal'li futbolcu oldu. Ayrıca Pino, La Liga tarihinde bir maçta 4 gol atan en genç üçüncü futbolcu unvanını da kaptı.
Genç sağ kanat, lig kariyerinde daha önce bir maçta bir golden fazla kaydetmedi. Bu sezon Villarreal ile ligde 25 karşılaşmaya çıkan oyuncu, 6 gol, 4 asist kaydetti.
Villarreal'in son ve beşinci golü ise bitime az bir süre Boulaye Dia'dan geldi.
Villarreal'i ne bekliyor?
Bu galibiyetle Villarreal, son 11 maçta sekizinci galibiyetini elde etti. Sarı Denizaltılar, bu süreçte tek yenilgisini Ocak ayında Elche'den almıştı.
Villarreal puanını 42 yaparken; maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. Üçüncü sıradaki Atletico Madrid'in üç puan gerisinde yer alan Villarreal, Şampiyonlar Ligi potasında ligi bitirme hesapları yapıyor.
Unai Emery’nin takımı Şampiyonlar Ligi son 16 ilk maçında da Juventus ile 1-1 berabere kalmıştı.
Espanyol'un galibiyet hasreti ise resmi maçlarda 8'e çıktı. Espanyol bu süreçteki beş maçını kaybetti, üç maçtan da beraberlikle ayrıldı. Espanyol, 20 takımlı ligde 14. sırada bulunuyor.