PSV, hazırlık dönemindeki ilk açık hazırlık maçında Villarreal'e 1-3 mağlup oldu. Ruben van Bommel, neredeyse bir yıllık sakatlık sürecinin ardından Eindhoven ekibinde ilk 11'e dönse de takımının devre arasından sonra savunmadaki acemice hatalar nedeniyle cezalandırılmasını yedek kulübesinden izlemek zorunda kaldı.

Eindhoven ekibi maça yine etkili başladı. Alassane Pléa, ikinci dakikada Sven Mijnans'ın şık aksiyonu ve ortasının ardından bir fırsat yakaladı; sonrasında Dennis Man ile Tygo Land da tehlike yaratsa da İspanyol kaleciyi geçemedi.

On dakikayı biraz geçtikten sonra Villarreal oyunun kontrolünü tamamen ele aldı. Eski Ajax forveti Georges Mikautadze, birkaç dakika içinde üç büyük fırsat buldu ancak kaleci Matej Kovar iki kez gole izin vermedi, bir diğer denemenin de kalenin yanından gittiğini gördü.

PSV savunması daha sonra da son derece kırılgan bir görüntü verdi. Kovar geriden oyun kurarken topu çok kolay kaptırdı, Flamingo hata yaptı ve Mikautadze bir kez daha kalede bomboş ortaya çıktı, ancak Villarreal önüne gelen bu kadar çok hediyeyi değerlendiremedi.

Diğer tarafta PSV, organize ataklarla neredeyse hiç fırsat üretemedi. Van Bommel soldan yaptığı ortayla Pléa'yı buldu ancak forvet şutunu çıkarmak isterken kaydı; Man ise ilk yarının bitimine kısa süre kala hızlı kullanılan bir serbest vuruşta topu kafayla üstten auta gönderdi.

Bosz, devre arasında Van Bommel'in yerine Amir Bouhamdi'yi oyuna aldı ancak maçın görüntüsü ilk etapta değişmedi. Villarreal fırsatları kaçırmayı sürdürdü ve Kovar, aralarında Mikautadze'nin bir kez daha onunla karşı karşıya kaldığı pozisyonun da bulunduğu birçok iyi kurtarışla PSV'yi ayakta tuttu.

66. dakikada hak edilen açılış golü sonunda geldi. Pléa'nın top kaybının ardından Mikautadze, PSV savunmasından sıyrıldı, Kovar'ı geçti ve boş kaleye 0-1'i gönderdi. Altı dakika sonra Thiam, bir ortayı rahat şekilde İspanyol ekibinin ikinci golüne çevirdi: 0-2.

Mauro Júnior, 75. dakikada Villarreal savunmasındaki acemice hatayı cezalandırarak PSV'yi beklenmedik şekilde yeniden maça ortak etti. Ancak geri dönüş umudu bir dakika içinde kayboldu; çünkü Kovar'ın yeni bir hatasının ardından Cabanes skoru 1-3 olarak belirledi.

PSV, gelecek çarşamba FC Eindhoven'a karşı yıllık hazırlık maçına çıkacak, ardından gelecek hafta pazar günü sezon AZ ile oynanacak Johan Cruijff Schaal ile resmen başlayacak.