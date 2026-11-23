Eski Arsenal kanat oyuncusu Nicolas Pepe'nin sağlığına ilişkin sıra dışı söylentilerin yayılması üzerine Villarreal açıklama yapmak zorunda kaldı. Kulüp, yıldız oyuncusunun güneş tutulmasına doğrudan bakarak ciddi bir göz yaralanması yaşadığı iddiasını resmî bir açıklamayla yalanladı.

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Güneş tutulması söylentileri nasıl başladı?

31 yaşındaki Fildişi Sahilli millî oyuncunun göz ameliyatının ardından La Liga'da yüz maskesiyle sahaya çıkması üzerine sosyal medyada söylentiler yayıldı. Paylaşımlarda, sağlık sorununun ağustos ayında İspanya'da yaşanan güneş tutulması sırasında doğrudan güneşe bakmasından kaynaklandığı öne sürüldü.

Pepe'nin kendi hesabından paylaşıldığı iddia edilen ve güneş tutulmasını gösteren viral bir Snapchat videosu da bu söylentileri körükledi. Kanat oyuncusu, geçirdiği ameliyatın ardından ekim ayında beş maç kaçırmış, daha sonra sahalara dönmüştü.

Nicolas Pepe'nin beklenmedik göz ameliyatı, eski Arsenal forvetinin İspanya'da Villarreal formasıyla geçirdiği döneme sıra dışı bir gelişme daha ekledi. Kadro durumunu ve La Liga maç oranlarını takip eden taraftarlar, kayıt sırasında Betwinner promosyon kodumuzu kullanarak ek bahis kredisi alabilir.

Nicolas Pepe'nin göz ameliyatına ilişkin sıra dışı endişe, eski Arsenal kanat oyuncusunun İspanya'da Villarreal formasıyla geçirdiği döneme beklenmedik bir sayfa daha ekledi. La Liga'daki gelişmeleri takip eden ve maçlar için bilgiye dayalı tahminlerde bulunmak isteyen Hindistan'daki futbolseverler, Parimatch bonus kodumuzu kullanarak kayıt sırasında cömert bir avantaj elde edebilir.

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Villarreal, Pepe'nin ameliyatıyla ilgili iddiayı kesin bir dille yalanladı

İddialara son vermek isteyen İspanyol kulübü, haberlere doğrudan yanıt verdi. Villarreal, ameliyatın çok önceden planlandığını ve ağustos ayındaki olayla hiçbir ilgisi olmadığını belirtti.

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“Villarreal CF, son dönemde çeşitli medya kuruluşlarında yayımlanan haberlere yanıt olarak, Nicolas Pepe'nin göz ameliyatının güneş tutulmasını izlemesiyle herhangi bir bağlantısı olduğu iddiasının tamamen asılsız olduğunu açıklığa kavuşturur” ifadeleri kullanıldı kulübün açıklamasında.

“Ameliyat, bu olayla hiçbir ilgisi olmayan nedenlerle önceden planlanmıştı. Kulüp, oyuncularının sağlığıyla ilgili haberlerde doğruluk ve sorumluluk çağrısında bulunuyor.”

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Pepe'nin Arsenal'in rekor transferinden La Liga'ya uzanan yolu

Trabzonspor'da geçirdiği dönemin ardından Villarreal'e katılan Pepe, son iki yıldır İspanya'nın en üst liginde mücadele ediyor.

Kanat oyuncusu, İspanya'ya gitmeden önce 2019 yazında Ligue 1 ekibi Lille'den Arsenal'e kulüp rekoru olan 72 milyon sterlinlik bedelle transfer olmuş ancak burada zorlu bir dönem geçirmişti. Transfer bedelinin yarattığı beklentileri karşılayamayan Pepe, Arsenal formasıyla 112 maçta yalnızca 27 gol attı. Ardından kiralık olarak başka bir takıma gitti ve sonunda bedelsiz ayrıldı.

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Barcelona yenilgisinin ardından yeniden forma bulma mücadelesi

Ekim ayında beş maç kaçıran Pepe, Villarreal'de yeniden düzenli olarak forma bulmaya çalışıyor. Villarreal'in Barcelona'ya karşı son maçında aldığı 3-2'lik yenilgide 75. dakikada oyuna girdi.

Villarreal, La Liga şampiyonu karşısında güçlü başlangıcının karşılığını alamamasının ardından sahada da yanıt vermek istiyor. İlk yedi dakikada iki farklı üstünlük yakalayan takım, ikinci yarıdaki 10 dakikalık gol yağmuru sırasında kalesinde goller gördü.