Villarreal biletleri nasıl alınır: Villarreal - Real Madrid, yaklaşan maçlar, fiyatlar ve daha fazlası

Villarreal, tartışmasız şekilde tarihinin en iyi yerel sezonlarından birinin ardından geliyor ve Real Madrid'in bu martta Estadio de la Cerámica'ya yapacağı ziyaret şimdiden sezonun öne çıkan fikstürlerinden biri olmaya aday. GOAL, biletlerin ne kadar olduğundan nereden satın alınabileceğine kadar bilmeniz gereken tüm önemli Villarreal bilet bilgileri konusunda size rehberlik edecek.

Villarreal'in sıradaki maçları hangileri?

Villarreal, Ağustos 2026'nın ortasından Mayıs 2027'nin sonlarına kadar sürecek 38 maçlık bir La Liga sezonu oynayacak. Aşağıda kulübün yeni sezondaki iç saha ve deplasman olmak üzere tam fikstür listesi yer alıyor.

Tarih Karşılaşma Stadyum Biletler Paz, 16 Ağu 2026 Racing Santander - Villarreal Estadio El Sardinero (Santander) Biletler Paz, 23 Ağu 2026 Atlético Madrid - Villarreal Riyadh Air Metropolitano (Madrid) Biletler Paz, 30 Ağu 2026 Alavés - Villarreal Mendizorrotza Stadium (Vitoria-Gasteiz) Biletler Paz, 6 Eyl 2026 Villarreal - Deportivo de A Coruña Estadio de la Cerámica (Villarreal) Biletler Paz, 13 Eyl 2026 Villarreal - Real Betis Estadio de la Cerámica (Villarreal) Biletler Çar, 16 Eyl 2026 Malaga - Villarreal Estadio La Rosaleda (Málaga) Biletler Paz, 20 Eyl 2026 Villarreal - Levante Estadio de la Cerámica (Villarreal) Biletler Paz, 11 Eki 2026 Real Madrid - Villarreal Santiago Bernabéu (Madrid) Biletler Paz, 18 Eki 2026 Villarreal - Elche Estadio de la Cerámica (Villarreal) Biletler Paz, 25 Eki 2026 Valencia - Villarreal Mestalla Stadium (Valencia) Biletler Paz, 1 Kas 2026 Villarreal - Espanyol Estadio de la Cerámica (Villarreal) Biletler Paz, 8 Kas 2026 Villarreal - Getafe Estadio de la Cerámica (Villarreal) Biletler Paz, 22 Kas 2026 Barcelona - Villarreal Spotify Camp Nou (Barcelona) Biletler Paz, 29 Kas 2026 Celta Vigo - Villarreal Estadio de Balaídos (Vigo) Biletler Paz, 6 Ara 2026 Villarreal - Real Sociedad Estadio de la Cerámica (Villarreal) Biletler Paz, 13 Ara 2026 Villarreal - Rayo Vallecano Estadio de la Cerámica (Villarreal) Biletler Paz, 20 Ara 2026 Osasuna - Villarreal El Sadar Stadium (Pamplona) Biletler Paz, 3 Oca 2027 Villarreal - Sevilla Estadio de la Cerámica (Villarreal) Biletler Paz, 10 Oca 2027 Athletic Club - Villarreal San Mamés Stadium (Bilbao) Biletler Paz, 17 Oca 2027 Villarreal - Alavés Estadio de la Cerámica (Villarreal) Biletler Paz, 24 Oca 2027 Espanyol - Villarreal RCDE Stadium (Cornella de Llobregat) Biletler Paz, 31 Oca 2027 Villarreal - Racing Santander Estadio de la Cerámica (Villarreal) Biletler Paz, 7 Şub 2027 Getafe - Villarreal Estadio Coliseum (Getafe) Biletler Paz, 14 Şub 2027 Villarreal - Barcelona Estadio de la Cerámica (Villarreal) Biletler Paz, 21 Şub 2027 Villarreal - Valencia Estadio de la Cerámica (Villarreal) Biletler Paz, 28 Şub 2027 Real Betis - Villarreal Estadio Olímpico de la Cartuja (Seville) Biletler Paz, 7 Mar 2027 Villarreal - Real Madrid Estadio de la Cerámica (Villarreal) Biletler Paz, 14 Mar 2027 Elche - Villarreal Estadio Manuel Martínez Valero (Elche) Biletler Paz, 21 Mar 2027 Villarreal - Málaga Estadio de la Cerámica (Villarreal) Biletler Paz, 4 Nis 2027 Deportivo de A Coruña - Villarreal Riazor Stadium (A Coruña) Biletler Paz, 11 Nis 2027 Villarreal - Athletic Club Estadio de la Cerámica (Villarreal) Biletler Paz, 18 Nis 2027 Levante - Villarreal Estadi Ciutat de Valencia (Valencia) Biletler Çar, 21 Nis 2027 Villarreal - Atlético Madrid Estadio de la Cerámica (Villarreal) Biletler Paz, 2 May 2027 Rayo Vallecano - Villarreal Campo de Futbol de Vallecas (Madrid) Biletler Paz, 9 May 2027 Villarreal - Celta Vigo Estadio de la Cerámica (Villarreal) Biletler Paz, 16 May 2027 Sevilla - Villarreal Ramon Sanchez-Pizjuan Stadium (Seville) Biletler Paz, 23 May 2027 Villarreal - Osasuna Estadio de la Cerámica (Villarreal) Biletler Paz, 30 May 2027 Real Sociedad - Villarreal Reale Arena (San Sebastián) Biletler

Villarreal maç biletleri nasıl alınır?

Villarreal maçları için tek maçlık girişlerden ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor. Bilet satın almak için en güvenilir yöntem, kulübün sitesindeki Villarreal resmi bilet portalına gitmek. Bilet satış bilgileri için siteyi düzenli olarak kontrol etmekte fayda var.

Biletler ayrıca stat mağazasında, Villarreal şehir merkezindeki mağazada ve maç günlerinde stat gişesinde de satışa sunuluyor. Ancak kulübün yaklaşık 23.000 kapasiteli bir stadyumda düzenli olarak 20.000'in oldukça üzerinde kombine sahibi bulundurması nedeniyle, özellikle Real Madrid veya Barcelona'ya karşı oynanan daha büyük maçlar ile Valencia'ya karşı Derbi de la Comunitat gibi karşılaşmalarda kulüp üzerinden bilet almak her zaman kolay olmuyor.

Biletler tükenmişse ya da son anda yer kapmayı umuyorsanız, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformlarını değerlendirebilirsiniz.

Villarreal maç biletleri ne kadar?

Estadio de la Ceramica'da maç maç Villarreal bileti satın almak isteyenler için yetişkin fiyatları, doğrudan kulüp üzerinden alındığında 20 € ile 50 € arasında değişiyor. Fiyat, rakibin kim olduğuna ve stadyumda nerede oturduğunuza göre dalgalanıyor.

Real Madrid, Barcelona ve Valencia gibi takımlara karşı yüksek talep gören maçlarda, buna ek olarak yeniden başlayan Şampiyonlar Ligi gecelerinde fiyatlar da buna paralel olarak yükselme eğilimi gösteriyor.

Uygunluk ve fiyatlarla ilgili ek bilgiler için kulübün resmi bilet portalını takip edin. StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerinde biletler şu anda 49 €'dan başlayan fiyatlarla mevcut.

2026/27'de Villarreal'den ne beklenmeli?

Sarı Denizaltı, tartışmasız şekilde tarihinin en iyi yerel sezonlarından birinin ardından geliyor. Villarreal, 2025/26'da La Liga'yı 72 puanla üçüncü sırada tamamladı, bu kulüp tarihindeki en yüksek ikinci puan toplamı oldu ve tarihinde ilk kez üst üste Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazandı. Bu, kulübün daha önce yalnızca iki kez, 2004/05 ve 2007/08'de İspanya'da ilk üç içinde yer aldığı düşünülünce olağanüstü bir yükselişi taçlandırdı.

Ancak hikâye bir sürprizle geldi. Bu tarihi dereceyi getirdikten sonra Marcelino, sezon sonunda kulüpten ayrılacağını açıkladı ve Villarreal'i iki buçuk yıl boyunca yeniden düzenli şekilde Avrupa'ya taşıdığı ikinci dönemini noktaladı. Yerine daha önce Rayo Vallecano'da görev yapan Inigo Perez getirildi ve Perez, ligin üst sıralarında rekabet etmeye zaten alışkın bir kadronun başına geçti.

Yurt içindeki form mükemmel olsa da Villarreal'in Şampiyonlar Ligi'ne dönüşü zorlu geçti ve lig aşamasındaki sekiz maçtan yalnızca tek puan çıkarabildi. Marcelino döneminde kurulan lig ivmesini korurken Avrupa'daki bu formu düzeltmek, Perez'in ilk dönemdeki en büyük sınavı olacak; çünkü bu sezon fikstürde Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid'e karşı zorlu görünen görevler de yer alıyor.

Estadio de la Ceramica'nın tarihi

Estadio de la Ceramica, İspanya'nın Villarreal kentinde bulunan bir futbol stadyumudur. 1923'te açıldığından bu yana Villarreal CF'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor. Stadyumun kapasitesi 23.000 ve bu rakam, kasabanın nüfusunun yaklaşık yarısına denk geliyor. Ocak 2017'de Villarreal, yerel endüstriyi onurlandırmak amacıyla stadyumunun adını El Madrigal'den Estadio de la Ceramica'ya değiştirdi.