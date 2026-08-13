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Villarreal biletleri nasıl alınır: Villarreal - Real Madrid, yaklaşan maçlar, fiyatlar ve daha fazlası

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La Liga
Villarreal

Sarı Denizaltı'nın yaklaşan maçları için tüm önemli bilet bilgilerine göz atıyoruz

Villarreal, tartışmasız şekilde tarihinin en iyi yerel sezonlarından birinin ardından geliyor ve Real Madrid'in bu martta Estadio de la Cerámica'ya yapacağı ziyaret şimdiden sezonun öne çıkan fikstürlerinden biri olmaya aday. GOAL, biletlerin ne kadar olduğundan nereden satın alınabileceğine kadar bilmeniz gereken tüm önemli Villarreal bilet bilgileri konusunda size rehberlik edecek.

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Villarreal'in sıradaki maçları hangileri?

Villarreal, Ağustos 2026'nın ortasından Mayıs 2027'nin sonlarına kadar sürecek 38 maçlık bir La Liga sezonu oynayacak. Aşağıda kulübün yeni sezondaki iç saha ve deplasman olmak üzere tam fikstür listesi yer alıyor.

TarihKarşılaşmaStadyumBiletler
Paz, 16 Ağu 2026Racing Santander - VillarrealEstadio El Sardinero (Santander)Biletler
Paz, 23 Ağu 2026Atlético Madrid - VillarrealRiyadh Air Metropolitano (Madrid)Biletler
Paz, 30 Ağu 2026Alavés - VillarrealMendizorrotza Stadium (Vitoria-Gasteiz)Biletler
Paz, 6 Eyl 2026Villarreal - Deportivo de A CoruñaEstadio de la Cerámica (Villarreal)Biletler
Paz, 13 Eyl 2026Villarreal - Real BetisEstadio de la Cerámica (Villarreal)Biletler
Çar, 16 Eyl 2026Malaga - VillarrealEstadio La Rosaleda (Málaga)Biletler
Paz, 20 Eyl 2026Villarreal - LevanteEstadio de la Cerámica (Villarreal)Biletler
Paz, 11 Eki 2026Real Madrid - VillarrealSantiago Bernabéu (Madrid)Biletler
Paz, 18 Eki 2026Villarreal - ElcheEstadio de la Cerámica (Villarreal)Biletler
Paz, 25 Eki 2026Valencia - VillarrealMestalla Stadium (Valencia)Biletler
Paz, 1 Kas 2026Villarreal - EspanyolEstadio de la Cerámica (Villarreal)Biletler
Paz, 8 Kas 2026Villarreal - GetafeEstadio de la Cerámica (Villarreal)Biletler
Paz, 22 Kas 2026Barcelona - VillarrealSpotify Camp Nou (Barcelona)Biletler
Paz, 29 Kas 2026Celta Vigo - VillarrealEstadio de Balaídos (Vigo)Biletler
Paz, 6 Ara 2026Villarreal - Real SociedadEstadio de la Cerámica (Villarreal)Biletler
Paz, 13 Ara 2026Villarreal - Rayo VallecanoEstadio de la Cerámica (Villarreal)Biletler
Paz, 20 Ara 2026Osasuna - VillarrealEl Sadar Stadium (Pamplona)Biletler
Paz, 3 Oca 2027Villarreal - SevillaEstadio de la Cerámica (Villarreal)Biletler
Paz, 10 Oca 2027Athletic Club - VillarrealSan Mamés Stadium (Bilbao)Biletler
Paz, 17 Oca 2027Villarreal - AlavésEstadio de la Cerámica (Villarreal)Biletler
Paz, 24 Oca 2027Espanyol - VillarrealRCDE Stadium (Cornella de Llobregat)Biletler
Paz, 31 Oca 2027Villarreal - Racing SantanderEstadio de la Cerámica (Villarreal)Biletler
Paz, 7 Şub 2027Getafe - VillarrealEstadio Coliseum (Getafe)Biletler
Paz, 14 Şub 2027Villarreal - BarcelonaEstadio de la Cerámica (Villarreal)Biletler
Paz, 21 Şub 2027Villarreal - ValenciaEstadio de la Cerámica (Villarreal)Biletler
Paz, 28 Şub 2027Real Betis - VillarrealEstadio Olímpico de la Cartuja (Seville)Biletler
Paz, 7 Mar 2027Villarreal - Real MadridEstadio de la Cerámica (Villarreal)Biletler
Paz, 14 Mar 2027Elche - VillarrealEstadio Manuel Martínez Valero (Elche)Biletler
Paz, 21 Mar 2027Villarreal - MálagaEstadio de la Cerámica (Villarreal)Biletler
Paz, 4 Nis 2027Deportivo de A Coruña - VillarrealRiazor Stadium (A Coruña)Biletler
Paz, 11 Nis 2027Villarreal - Athletic ClubEstadio de la Cerámica (Villarreal)Biletler
Paz, 18 Nis 2027Levante - VillarrealEstadi Ciutat de Valencia (Valencia)Biletler
Çar, 21 Nis 2027Villarreal - Atlético MadridEstadio de la Cerámica (Villarreal)Biletler
Paz, 2 May 2027Rayo Vallecano - VillarrealCampo de Futbol de Vallecas (Madrid)Biletler
Paz, 9 May 2027Villarreal - Celta VigoEstadio de la Cerámica (Villarreal)Biletler
Paz, 16 May 2027Sevilla - VillarrealRamon Sanchez-Pizjuan Stadium (Seville)Biletler
Paz, 23 May 2027Villarreal - OsasunaEstadio de la Cerámica (Villarreal)Biletler
Paz, 30 May 2027Real Sociedad - VillarrealReale Arena (San Sebastián)Biletler

Villarreal maç biletleri nasıl alınır?

Villarreal maçları için tek maçlık girişlerden ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor. Bilet satın almak için en güvenilir yöntem, kulübün sitesindeki Villarreal resmi bilet portalına gitmek. Bilet satış bilgileri için siteyi düzenli olarak kontrol etmekte fayda var.

Biletler ayrıca stat mağazasında, Villarreal şehir merkezindeki mağazada ve maç günlerinde stat gişesinde de satışa sunuluyor. Ancak kulübün yaklaşık 23.000 kapasiteli bir stadyumda düzenli olarak 20.000'in oldukça üzerinde kombine sahibi bulundurması nedeniyle, özellikle Real Madrid veya Barcelona'ya karşı oynanan daha büyük maçlar ile Valencia'ya karşı Derbi de la Comunitat gibi karşılaşmalarda kulüp üzerinden bilet almak her zaman kolay olmuyor.

La Liga
Racing Santander crest
Racing Santander
SAN
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Villarreal
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Biletler tükenmişse ya da son anda yer kapmayı umuyorsanız, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformlarını değerlendirebilirsiniz.

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Villarreal maç biletleri ne kadar?

Estadio de la Ceramica'da maç maç Villarreal bileti satın almak isteyenler için yetişkin fiyatları, doğrudan kulüp üzerinden alındığında 20 € ile 50 € arasında değişiyor. Fiyat, rakibin kim olduğuna ve stadyumda nerede oturduğunuza göre dalgalanıyor.

Real Madrid, Barcelona ve Valencia gibi takımlara karşı yüksek talep gören maçlarda, buna ek olarak yeniden başlayan Şampiyonlar Ligi gecelerinde fiyatlar da buna paralel olarak yükselme eğilimi gösteriyor.

Uygunluk ve fiyatlarla ilgili ek bilgiler için kulübün resmi bilet portalını takip edin. StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerinde biletler şu anda 49 €'dan başlayan fiyatlarla mevcut.

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2026/27'de Villarreal'den ne beklenmeli?

Sarı Denizaltı, tartışmasız şekilde tarihinin en iyi yerel sezonlarından birinin ardından geliyor. Villarreal, 2025/26'da La Liga'yı 72 puanla üçüncü sırada tamamladı, bu kulüp tarihindeki en yüksek ikinci puan toplamı oldu ve tarihinde ilk kez üst üste Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazandı. Bu, kulübün daha önce yalnızca iki kez, 2004/05 ve 2007/08'de İspanya'da ilk üç içinde yer aldığı düşünülünce olağanüstü bir yükselişi taçlandırdı.

Ancak hikâye bir sürprizle geldi. Bu tarihi dereceyi getirdikten sonra Marcelino, sezon sonunda kulüpten ayrılacağını açıkladı ve Villarreal'i iki buçuk yıl boyunca yeniden düzenli şekilde Avrupa'ya taşıdığı ikinci dönemini noktaladı. Yerine daha önce Rayo Vallecano'da görev yapan Inigo Perez getirildi ve Perez, ligin üst sıralarında rekabet etmeye zaten alışkın bir kadronun başına geçti.

Yurt içindeki form mükemmel olsa da Villarreal'in Şampiyonlar Ligi'ne dönüşü zorlu geçti ve lig aşamasındaki sekiz maçtan yalnızca tek puan çıkarabildi. Marcelino döneminde kurulan lig ivmesini korurken Avrupa'daki bu formu düzeltmek, Perez'in ilk dönemdeki en büyük sınavı olacak; çünkü bu sezon fikstürde Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid'e karşı zorlu görünen görevler de yer alıyor.

Estadio de la Ceramica'nın tarihi

Estadio de la Ceramica, İspanya'nın Villarreal kentinde bulunan bir futbol stadyumudur. 1923'te açıldığından bu yana Villarreal CF'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor. Stadyumun kapasitesi 23.000 ve bu rakam, kasabanın nüfusunun yaklaşık yarısına denk geliyor. Ocak 2017'de Villarreal, yerel endüstriyi onurlandırmak amacıyla stadyumunun adını El Madrigal'den Estadio de la Ceramica'ya değiştirdi.

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