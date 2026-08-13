Villarreal biletleri nasıl alınır: Villarreal - Real Madrid, yaklaşan maçlar, fiyatlar ve daha fazlası

Villarreal, tartışmasız şekilde tarihinin en iyi yerel sezonlarından birinin ardından geliyor ve Real Madrid'in bu martta Estadio de la Cerámica'ya yapacağı ziyaret şimdiden sezonun öne çıkan fikstürlerinden biri olmaya aday. GOAL, biletlerin ne kadar olduğundan nereden satın alınabileceğine kadar bilmeniz gereken tüm önemli Villarreal bilet bilgileri konusunda size rehberlik edecek.
Villarreal'in sıradaki maçları hangileri?
Villarreal, Ağustos 2026'nın ortasından Mayıs 2027'nin sonlarına kadar sürecek 38 maçlık bir La Liga sezonu oynayacak. Aşağıda kulübün yeni sezondaki iç saha ve deplasman olmak üzere tam fikstür listesi yer alıyor.
|Tarih
|Karşılaşma
|Stadyum
|Biletler
|Paz, 16 Ağu 2026
|Racing Santander - Villarreal
|Estadio El Sardinero (Santander)
|Biletler
|Paz, 23 Ağu 2026
|Atlético Madrid - Villarreal
|Riyadh Air Metropolitano (Madrid)
|Biletler
|Paz, 30 Ağu 2026
|Alavés - Villarreal
|Mendizorrotza Stadium (Vitoria-Gasteiz)
|Biletler
|Paz, 6 Eyl 2026
|Villarreal - Deportivo de A Coruña
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Biletler
|Paz, 13 Eyl 2026
|Villarreal - Real Betis
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Biletler
|Çar, 16 Eyl 2026
|Malaga - Villarreal
|Estadio La Rosaleda (Málaga)
|Biletler
|Paz, 20 Eyl 2026
|Villarreal - Levante
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Biletler
|Paz, 11 Eki 2026
|Real Madrid - Villarreal
|Santiago Bernabéu (Madrid)
|Biletler
|Paz, 18 Eki 2026
|Villarreal - Elche
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Biletler
|Paz, 25 Eki 2026
|Valencia - Villarreal
|Mestalla Stadium (Valencia)
|Biletler
|Paz, 1 Kas 2026
|Villarreal - Espanyol
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Biletler
|Paz, 8 Kas 2026
|Villarreal - Getafe
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Biletler
|Paz, 22 Kas 2026
|Barcelona - Villarreal
|Spotify Camp Nou (Barcelona)
|Biletler
|Paz, 29 Kas 2026
|Celta Vigo - Villarreal
|Estadio de Balaídos (Vigo)
|Biletler
|Paz, 6 Ara 2026
|Villarreal - Real Sociedad
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Biletler
|Paz, 13 Ara 2026
|Villarreal - Rayo Vallecano
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Biletler
|Paz, 20 Ara 2026
|Osasuna - Villarreal
|El Sadar Stadium (Pamplona)
|Biletler
|Paz, 3 Oca 2027
|Villarreal - Sevilla
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Biletler
|Paz, 10 Oca 2027
|Athletic Club - Villarreal
|San Mamés Stadium (Bilbao)
|Biletler
|Paz, 17 Oca 2027
|Villarreal - Alavés
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Biletler
|Paz, 24 Oca 2027
|Espanyol - Villarreal
|RCDE Stadium (Cornella de Llobregat)
|Biletler
|Paz, 31 Oca 2027
|Villarreal - Racing Santander
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Biletler
|Paz, 7 Şub 2027
|Getafe - Villarreal
|Estadio Coliseum (Getafe)
|Biletler
|Paz, 14 Şub 2027
|Villarreal - Barcelona
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Biletler
|Paz, 21 Şub 2027
|Villarreal - Valencia
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Biletler
|Paz, 28 Şub 2027
|Real Betis - Villarreal
|Estadio Olímpico de la Cartuja (Seville)
|Biletler
|Paz, 7 Mar 2027
|Villarreal - Real Madrid
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Biletler
|Paz, 14 Mar 2027
|Elche - Villarreal
|Estadio Manuel Martínez Valero (Elche)
|Biletler
|Paz, 21 Mar 2027
|Villarreal - Málaga
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Biletler
|Paz, 4 Nis 2027
|Deportivo de A Coruña - Villarreal
|Riazor Stadium (A Coruña)
|Biletler
|Paz, 11 Nis 2027
|Villarreal - Athletic Club
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Biletler
|Paz, 18 Nis 2027
|Levante - Villarreal
|Estadi Ciutat de Valencia (Valencia)
|Biletler
|Çar, 21 Nis 2027
|Villarreal - Atlético Madrid
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Biletler
|Paz, 2 May 2027
|Rayo Vallecano - Villarreal
|Campo de Futbol de Vallecas (Madrid)
|Biletler
|Paz, 9 May 2027
|Villarreal - Celta Vigo
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Biletler
|Paz, 16 May 2027
|Sevilla - Villarreal
|Ramon Sanchez-Pizjuan Stadium (Seville)
|Biletler
|Paz, 23 May 2027
|Villarreal - Osasuna
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Biletler
|Paz, 30 May 2027
|Real Sociedad - Villarreal
|Reale Arena (San Sebastián)
|Biletler
Villarreal maç biletleri nasıl alınır?
Villarreal maçları için tek maçlık girişlerden ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor. Bilet satın almak için en güvenilir yöntem, kulübün sitesindeki Villarreal resmi bilet portalına gitmek. Bilet satış bilgileri için siteyi düzenli olarak kontrol etmekte fayda var.
Biletler ayrıca stat mağazasında, Villarreal şehir merkezindeki mağazada ve maç günlerinde stat gişesinde de satışa sunuluyor. Ancak kulübün yaklaşık 23.000 kapasiteli bir stadyumda düzenli olarak 20.000'in oldukça üzerinde kombine sahibi bulundurması nedeniyle, özellikle Real Madrid veya Barcelona'ya karşı oynanan daha büyük maçlar ile Valencia'ya karşı Derbi de la Comunitat gibi karşılaşmalarda kulüp üzerinden bilet almak her zaman kolay olmuyor.
Biletler tükenmişse ya da son anda yer kapmayı umuyorsanız, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformlarını değerlendirebilirsiniz.
Villarreal maç biletleri ne kadar?
Estadio de la Ceramica'da maç maç Villarreal bileti satın almak isteyenler için yetişkin fiyatları, doğrudan kulüp üzerinden alındığında 20 € ile 50 € arasında değişiyor. Fiyat, rakibin kim olduğuna ve stadyumda nerede oturduğunuza göre dalgalanıyor.
Real Madrid, Barcelona ve Valencia gibi takımlara karşı yüksek talep gören maçlarda, buna ek olarak yeniden başlayan Şampiyonlar Ligi gecelerinde fiyatlar da buna paralel olarak yükselme eğilimi gösteriyor.
Uygunluk ve fiyatlarla ilgili ek bilgiler için kulübün resmi bilet portalını takip edin. StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerinde biletler şu anda 49 €'dan başlayan fiyatlarla mevcut.
2026/27'de Villarreal'den ne beklenmeli?
Sarı Denizaltı, tartışmasız şekilde tarihinin en iyi yerel sezonlarından birinin ardından geliyor. Villarreal, 2025/26'da La Liga'yı 72 puanla üçüncü sırada tamamladı, bu kulüp tarihindeki en yüksek ikinci puan toplamı oldu ve tarihinde ilk kez üst üste Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazandı. Bu, kulübün daha önce yalnızca iki kez, 2004/05 ve 2007/08'de İspanya'da ilk üç içinde yer aldığı düşünülünce olağanüstü bir yükselişi taçlandırdı.
Ancak hikâye bir sürprizle geldi. Bu tarihi dereceyi getirdikten sonra Marcelino, sezon sonunda kulüpten ayrılacağını açıkladı ve Villarreal'i iki buçuk yıl boyunca yeniden düzenli şekilde Avrupa'ya taşıdığı ikinci dönemini noktaladı. Yerine daha önce Rayo Vallecano'da görev yapan Inigo Perez getirildi ve Perez, ligin üst sıralarında rekabet etmeye zaten alışkın bir kadronun başına geçti.
Yurt içindeki form mükemmel olsa da Villarreal'in Şampiyonlar Ligi'ne dönüşü zorlu geçti ve lig aşamasındaki sekiz maçtan yalnızca tek puan çıkarabildi. Marcelino döneminde kurulan lig ivmesini korurken Avrupa'daki bu formu düzeltmek, Perez'in ilk dönemdeki en büyük sınavı olacak; çünkü bu sezon fikstürde Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid'e karşı zorlu görünen görevler de yer alıyor.
Estadio de la Ceramica'nın tarihi
Estadio de la Ceramica, İspanya'nın Villarreal kentinde bulunan bir futbol stadyumudur. 1923'te açıldığından bu yana Villarreal CF'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor. Stadyumun kapasitesi 23.000 ve bu rakam, kasabanın nüfusunun yaklaşık yarısına denk geliyor. Ocak 2017'de Villarreal, yerel endüstriyi onurlandırmak amacıyla stadyumunun adını El Madrigal'den Estadio de la Ceramica'ya değiştirdi.