Villarreal-Barcelona maçındaki Xavi - Emery kavgasına polis müdahale etti

La Liga'da hafta sonu oynanan Villarreal karşılaşması konuk takımın 3-1'lik galibiyetiyle sona ererken, karşılaşmanın ardından yaşananlar maçın önüne geçmişti.

Barcelona'nın göreve ikide ikiyle başlayan genç teknik direktörü Xavi ile Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery'nin kavgası haftaya damgasını vurdu.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan haberde La Ceramica'da maçın ardından başlayan tartışmaya soyunma odası koridorlarında polisin müdahale etti.

Tünelde yaşanan gerginlikte her ikisi de PSV altyapısından yetişen Memphis Depay ve Arnaut Danjuma arasında da bir tartışma çıkarken, bu olaylar kısa bir süre içerisinde dindi.

Polis müdahale etti

Polis müdahalesinin ardından iki teknik direktörün tartışması kısa bir süre içerisinde sonlandı ve Emery basın toplantısının ardından Xavi'nin elini sıkmak için soyunma odasına gitti. İki teknik direktör 90 dakikanın son düdüğünün ardından el sıkışmamıştı.

Son dakikalarına beraberlikle girilen karşılaşma 88'de Depay ve 90'da Coutinho'nun golleriyle 3-1'lik Barcelona üstünlüğüyle sona ermişti.

Barcelona Teknik Direktörü Xavi karşılaşmanın ardından basında takımına yönelik eleştirileri değerlendirirken, "Geçen hafta hedefsiz kaldığımızı söylüyorlardı, şimdi ise şanslı olduğumuzu söylüyorlar. Gelecek hafta neler söyleyeceklerini merak ediyorum" diyerek takımına olan güvenini basın önünde de ortaya koymuştu.

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