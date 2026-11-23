Eski Arsenal kanat oyuncusu Nicolas Pepe'nin sağlığına ilişkin sıra dışı söylentilerin yayılması üzerine Villarreal açıklama yapmak zorunda kaldı. Sarı Denizaltı, yıldız oyuncusunun güneş tutulmasına doğrudan bakarak ciddi bir göz yaralanması yaşadığı iddialarını resmî bir açıklamayla yalanladı.

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Güneş tutulması söylentileri nasıl başladı?

31 yaşındaki Fildişi Sahili millî oyuncusu, göz ameliyatının ardından La Liga'da yüz maskesiyle sahaya çıkınca sosyal medyada söylentiler yayıldı. İnternetteki paylaşımlarda, gözündeki sorunun Ağustos ayında İspanya'da yaşanan güneş tutulması sırasında doğrudan güneşe bakmasından kaynaklandığı öne sürüldü.

Pepe'nin kendi hesabından paylaşıldığı iddia edilen ve güneş tutulmasını gösteren, sosyal medyada yayılan bir Snapchat videosu da bu iddiaları körükledi. Kanat oyuncusu, geçirdiği operasyonun ardından Ekim ayında beş maç kaçırmış, sonrasında sahalara dönmüştü.

Villarreal'den Pepe'nin ameliyatına ilişkin net yalanlama

Söylentilere son vermek isteyen İspanyol kulübü, haberlere doğrudan yanıt verdi. Villarreal, ameliyatın çok önceden planlandığını ve Ağustos ayındaki olayla hiçbir ilgisi olmadığını açıkladı.

"Villarreal CF, son dönemde çeşitli medya kuruluşlarında yayımlanan haberlere yanıt olarak, Nicolas Pepe'nin göz ameliyatının güneş tutulmasını izlemesiyle herhangi bir bağlantısı olduğu iddiasının tamamen yanlış olduğunu açıklığa kavuşturur," ifadelerini kullandı.

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"Ameliyat, bu olayla tamamen ilgisiz nedenlerle önceden planlanmıştı. Kulüp, oyuncularının sağlığıyla ilgili haberlerde doğruluk ve sorumluluk çağrısında bulunur."

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Pepe'nin Arsenal'ın rekor transferinden La Liga'ya uzanan yolu

Pepe, Türkiye'de Trabzonspor'da geçirdiği dönemin ardından Villarreal'e katıldı ve son iki yıldır İspanya'nın en üst liginde mücadele ediyor.

Kanat oyuncusu, İspanya'ya taşınmadan önce 2019 yazında Ligue 1 ekibi Lille'den o dönem Arsenal'ın kulüp rekoru olan 72 milyon sterlinlik bedelle transfer olmuş, ancak Londra'da zorlu bir dönem geçirmişti. Bonservis bedelinin yarattığı beklentileri karşılayamayan Pepe, Arsenal formasıyla 112 maçta yalnızca 27 gol attı. Ardından kiralık olarak başka bir takıma gitti ve sonunda kulüpten bedelsiz ayrıldı.

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Barcelona yenilgisinin ardından yeniden maç ritmi kazanıyor

Ekim ayında beş maç kaçırmasının ardından Pepe, Villarreal'deki yerini yeniden kazanmaya çalışıyor. Oyuncu, Sarı Denizaltı'nın Barcelona'ya karşı aldığı son 3-2'lik yenilgide 75. dakikada oyuna girdi.

Villarreal, La Liga şampiyonuna karşı iyi başladığı maçtaki yenilgiye sahada yanıt vermek isteyecek. İlk yedi dakikada iki gollü üstünlük yakalayan takım, ikinci yarıdaki 10 dakikalık bölümde goller yemişti.