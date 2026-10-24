Aston Villa'nın etkili bir performansla Manchester City'nin Premier League sezonundaki kusursuz başlangıcına son vermesinin ardından Unai Emery sevincini gizleyemedi. Villa teknik direktörü, Midlands'de duygusal anlara sahne olan öğleden sonra attığı iki golle galibiyette belirleyici rol oynayan Nicolas Jackson'ı özellikle övdü.

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Jackson, City karşısında bitiriciliğini konuşturdu

Jackson, Aston Villa'nın Manchester City'yi 2-1 yenerek konuk ekibin ligdeki yedi maçlık galibiyet serisine son verdiği karşılaşmada Villa Park'ın tartışmasız yıldızıydı. Senegalli forvet, takımdaki ilk dönemlerinde belki de eksik olan soğukkanlılığı sergiledi. Kale önündeki hızlı gelişimi, teknik direktörünü bile şaşırttı. Önce sert bir şutla topu ağların tavanına göndererek perdeyi açtı, ardından ikinci yarıda Gianluigi Donnarumma'yı geçen akıllıca bir tek vuruşla galibiyeti getirdi.

Son düdüğün ardından konuşan Emery, Jackson'ın yazın Chelsea'den transfer olduğundan bu yana gösterdiği fiziksel ve teknik gelişime dikkat çekti. Jackson, tüm kulvarlarda çıktığı 11 maçta yedi gol attı. Emery, “Çalışması, savunma yapması, ikili mücadelelere girmesi... Vay canına. Boş alanları değerlendirerek hücum edecek ve ikili mücadelelere girecek gücü var. Önündeki zorluk, gol fırsatı bulduğunda topu her zaman kalenin köşesine göndermekti” dedi.

Teknik direktör, Jackson'ın önceki şutlarına esprili bir göndermede bulunarak forvetin ceza sahasındaki fırsatlarda topu çok yukarı gönderdiğini ima etti. Emery, “Sezon başında sanki ragbi oynuyormuş gibi şut çekiyordu. Bu açıdan da gelişiyor. Üzerine düşeni yapıyor” diye konuştu.

Villa Park'ta istikrarı yakalamak

Enzo Maresca'nın ekibine karşı alınan galibiyet, kulüpte göreve başlamasının dördüncü yıl dönümüne denk geldiği için Emery açısından ayrı bir anlam taşıyordu. Bu sonuç, Villa'nın Manchester City ile oynadığı son yedi maçtaki beşinci, Villa Park'ta ise Manchester City'ye karşı üst üste dördüncü galibiyeti oldu.

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Maç öncesindeki taktik hazırlığı değerlendiren Emery, “Bu maçı, aynı istikrarı ve beklenti düzeyini korumaya çalışarak planladık. Çarşamba günü oynamayan bazı dinlenmiş oyuncuların nasıl karşılık verdiğini gördük. Örneğin Boubacar Kamara ve Matty Cash için bu, kendilerini gösterecekleri bir maçtı. Yüksek beklentilerimizle ulaşmaya devam etmek istediğimiz seviye bu. Bugün iyi bir sınavdı. Çok motiveydik ve onlarla karşılaşacağımız bu sınav için büyük heyecan duyuyordum” dedi.

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Yavaş başlangıca rağmen zirvedekilerin peşinde

City karşısındaki sonuç iddialarını ortaya koysa da Emery, takımının ligdeki genel durumunun farkında. Bugünkü galibiyet, Aston Villa'nın bu Premier Lig sezonundaki ilk iç saha galibiyeti oldu ve takımı 11 puanla altıncı sıraya taşıdı. Ligdeki bu yükseliş, Şampiyonlar Ligi'ndeki kusursuz performanslarına eşlik ediyor. Lig aşamasında mümkün olan dokuz puanın tamamını toplayan Villa, yalnızca son şampiyon Paris Saint-Germain'in gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Takımın gidişatını değerlendiren eski Arsenal teknik direktörü, mevcut durumları hakkında açık konuştu. Emery, “Gelişiyoruz ama sezona çok kötü başladığımız için sezon başındaki beklentilerimizin altındayız. Şimdi ilerleme kaydediyoruz. Forest maçını analiz ettik ve performansımız çok kötüydü. Evimizde Brentford'a karşı birçok şeyi geliştirdik, daha iyiydik ama bu yeterli değildi. Standartlarımızı yükseltmek için üzerinde çalıştığımız her konuda bugün ileriye doğru bir adım attık” dedi.

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Şampiyonlar Ligi döneminin hedeflerini belirlemek

Villa'nın teknik direktörü, takımın birden fazla kulvarda yoğun bir maç takvimiyle mücadele ettiği bu dönemde kulübe ilişkin uzun vadeli vizyonunu yineleyerek sözlerini tamamladı: “Şampiyonlar Ligi'nde harika bir performans sergiliyoruz. Ligde gelişiyoruz ama hâlâ beklentilerimizin altındayız. Hedefimiz City ve Arsenal gibi takımlarla rekabet etmek.”