Eski Arsenal forveti Ian Wright, Senegalli forvet Nicolas Jackson'ın Premier League'deki rakibi Aston Villa'da gösterdiği golcü performansın ardından Chelsea'nin onu elden çıkarma kararını sorguladı. Yazın 65 milyon sterlinlik bonservis bedeliyle Midlands'a transfer olan 25 yaşındaki golcü, çıktığı 11 maçta şimdiden yedi gol attı.

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Senegalli forvet Emery yönetiminde parlıyor

Jackson, bu sezon öncesinde Villarreal'deki eski teknik direktörü Unai Emery ile yeniden bir araya geldikten sonra Villa Park'ta bitiriciliğini kısa sürede yeniden buldu. Sezonun başlarında üst üste üç maçta gol atan forvet, geçen hafta sonu Premier League lideri Manchester City karşısında alınan galibiyette galibiyeti getiren iki gole imza attı. Bu etkileyici performans, Stamford Bridge yönetiminin onun doğrudan bir lig rakibine gitmesine neden onay verdiği sorusunu hemen gündeme getirdi.

Yorumculardan yeniden form tutan forvete övgü

Senegalli millî futbolcu, Londra'nın batısında oynadığı dönemde zaman zaman eleştirilse de bunun nedeni gol fırsatlarını değerlendirememesiydi. Buna karşın sahadaki hareketliliği ve fiziksel gücü, Premier League savunmalarına sürekli sorun çıkardı. Şimdi Midlands bölgesinde düzenli olarak gol bulması ve ceza sahasında daha soğukkanlı davranması, birçok tanınmış yorumcunun dikkatini çekti.

25 yaşındaki oyuncunun yeniden yükselişini The Overlap programında değerlendiren eski Manchester United savunmacısı Gary Neville, şunları söyledi: “Nicolas Jackson, Premier League'de kendini en çok geliştiren oyuncu mu? Ona karşı oynamaktan nefret ederdim; rakibi çok zorlayan bir oyuncu olduğu için her zaman bir takım adına iyi bir transfer olacağını düşünürdüm. Onu seviyorum.”

Aynı programda Neville'in değerlendirmesine katılan eski Arsenal ve İngiltere forveti Wright ise şunları ekledi: “Onun adına çok sevindim.

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“Chelsea'de oynarken izlediğinizde evet, fırsatlar kaçırıyordu ama oyununun geri kalanı... Yaptığı koşular, savunmanın arkasına sarkması, top kontrolü... Birkaç gol atmaya başlarsa iyi olacağını biliyordunuz.

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“Şimdi birkaç gol attıktan sonra ona bakınca özgüvenini gerçekten görebiliyorsunuz. Villa'da gollerini sürdürerek bir seri yakalayabilir; bundan sonra nereye varacağı ona bağlı.”

Villa transferinden önce Bayern'e kiralanmıştı

Chelsea, Jackson'ı 2023'te Villarreal'den transfer etmişti. Stamford Bridge'deki ilk sezonunda tüm kulvarlarda attığı 17 gol, kulübü umutlandırmıştı. Ancak 2024-25 sezonunda gol üretimi düşünce Chelsea, geçen sezon onu Bayern Münih'e kiraladı.

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Alman şampiyonu 14 milyon sterlin kiralama bedeli ödedi ve forvetin belirli sayıda maça çıkması dâhil, performansa bağlı belirli koşulları karşılaması hâlinde geçerli olacak 56 milyon sterlinlik zorunlu satın alma maddesini kabul etti. Jackson'ın ağırlıklı olarak İngiltere kaptanı ve Ballon d'Or'u yeni kazanmış Harry Kane'in yedeği olarak görev yapması, bu koşulları karşılamasını engelledi. Böylece bu yaz Londra'nın batısına döndü. Joao Pedro'nun Stamford Bridge'deki varlığı ilk 11'e dönüşünü zorlaştırınca Chelsea, Jackson'ın Villa'ya 65 milyon sterlin karşılığında satışına sonunda onay verdi.

Hücumdaki sakatlık Chelsea'nin seçeneklerini azalttı

Jackson'ın Midlands bölgesindeki gol serisi, Chelsea için zor bir zamana denk geldi. Takımın ilk tercih edilen forveti Pedro sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kaldı; Brezilyalı oyuncu, ilk altı maçında beş gol atarak sezona iyi başlamıştı. Çarşamba günü Liverpool'a karşı oynanan ve Chelsea'nin elendiği Carabao Cup son 16 turu maçı dâhil iki karşılaşmayı kaçıran Pedro, cumartesi günü zor günler geçiren Manchester United'a karşı oynanacak iç saha maçında da forma giyemeyecek. Jackson ise Villa formasıyla gol serisini sürdürmeye çalışacak.