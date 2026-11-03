“Villa 2.0!”: John McGinn, Barcelona maçı öncesinde Aston Villa'nın hızlı yükselişinin sırrını açıkladı

Aston Villa kaptanı John McGinn, iki takım Spotify Camp Nou'da karşılaştığında Barcelona'ya ciddi sorunlar çıkarabileceklerini savundu. McGinn, West Midlands ekibi Şampiyonlar Ligi'ndeki kusursuz gidişatını sürdürmeyi hedeflerken Unai Emery yönetimindeki “Villa 2.0”ın kaydettiği gelişime dikkat çekti.

Reklam

Yenilgisiz Aston Villa, Katalonya'da Avrupa'daki iddiasını sınayacak

Aston Villa, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında dördüncü hafta mücadelesinde Barcelona ile karşılaşmak üzere salı gecesi Spotify Camp Nou'ya konuk olacak. Unai Emery'nin ekibi, Fenerbahçe ve Viking karşısındaki galibiyetler de dahil olmak üzere üç maçta üç galibiyet alarak lig aşaması puan tablosunda ikinci sıraya yerleşti.

Villa, Premier Lig'de Manchester City'yi 2-1 yenmenin verdiği özgüvenle maça çıkacak.

Ev sahibi Hansi Flick'in ekibi ise tüm kulvarlarda oynadığı son üç maçın ikisini kaybetti ve Avrupa puan tablosunda sekizinci sırada bulunuyor.

McGinn, tarihi statta çocukluk hayalini gerçekleştirecek

Maç öncesinde konuşan Villa kaptanı John McGinn, Camp Nou'da oynamanın hayat boyu kurduğu bir hayali gerçekleştireceğini söyledi. McGinn, "32 yaşındayım ama bu kulübün geldiği nokta, dokuz, on ya da on bir yaşındayken en büyük kalabalıkların önünde oynamayı hayal ettiğim gibi hayal kurmamı sağlıyor" dedi.

Reklam Reklam

"Burası çok köklü bir stat ancak kulübün şimdi yapmaya çalıştığı şey, bunu olağan hâle getirmek... ve Aston Villa'nın İngiltere'nin ve Avrupa'nın en iyileriyle mücadele etmesini sağlamak."

Related Topics

Gelecek maçlar BAR Şampiyonlar Ligi 15:00 AVL

Orta saha oyuncusu, "Profesyoneller olarak bu deneyimden ancak üç puan alırsak keyif duyarız" diye ekledi.

Takımı öne koyan anlayış, 'Villa 2.0' dönüşümünün temelinde

Yaz döneminde kadroya katılan oyuncuların Emery'nin taktik düzenine hızla uyum sağlamasını öven McGinn, mevcut kadroyu "Villa 2.0" olarak nitelendirdi. McGinn, "Teknik direktörün burada geçirdiği dört yılda kurduğumuz yapının oyunculara mümkün olan en iyi fırsatı sunduğunun farkındalar" dedi.

Reklam

"Dünya çapında oyuncularımız var... Sadece olağanüstü yeteneklere sahip değiller; beni en çok etkileyen şey, takım için çalışma konusundaki alçakgönüllülükleri."

"Son dört yıldaki başarımız, hiçbir oyuncunun diğerlerinden üstün olmadığı anlayışına dayanıyor... Bizim de Barcelona'ya sorun çıkarabilecek oyuncularımız var" ifadelerini kullandı.

Reklam

Emery'nin ekibi, Avrupa'da eleme turuna kalmayı hedefliyor

Villa, Şampiyonlar Ligi puan tablosunda Barcelona ile arasındaki üç puanlık farkı artırmayı hedefliyor.

Son beş maçında yalnızca beş gol yiyen West Midlands ekibi, sağlam savunma düzeninden yararlanmak istiyor.

Reklam

Merakla beklenen karşılaşma salı akşamı Barcelona'da başlayacak.