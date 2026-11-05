Arsenal'ın forveti Viktor Gyokeres, takımının Slavia Prag deplasmanında aldığı 2-1'lik Şampiyonlar Ligi galibiyetine bir gol ve bir asistle katkı sağladıktan sonra mutluluğunu dile getirdi. İsveçli millî futbolcu, turnuvadaki 25 maçında gol katkısı sayısını 16'ya çıkardı.

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Gyokeres'ten Prag'da galibiyeti getiren performans

Viktor Gyokeres, Arsenal'ın Slavia Prag karşısında aldığı 2-1'lik Şampiyonlar Ligi galibiyetinde başrolü oynadı. İsveçli forvet, Noni Madueke'nin açılış golünde akıllıca bir ara pası verdi, ardından ilk yarı bitmeden bireysel çabasıyla nefis bir gol attı.

Gyokeres böylece tüm kulvarlarda çıktığı son beş maçta beşinci kez gole doğrudan katkıda bulundu.

Şampiyonlar Ligi kariyerindeki 25 maçta 12 gol ve dört asist kaydeden Gyokeres, toplam 16 gole doğrudan katkı sağladı.

Slayt 2: İsveçli forvet, ikinci yarıdaki düşüşe rağmen hücum katkısından memnun

Son düdüğün ardından konuşan Gyokeres, galibiyeti getiren katkısını değerlendirirken iki devre arasındaki farka da değindi. Gyokeres, “Kendimi çok iyi hissediyorum. Elbette galibiyetten ve iki gole katkıda bulunmaktan mutluyum” dedi.

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“İlk yarı bana iyi hissettirdi. İkinci yarının gidişatı nedeniyle şu anda belki aynı ölçüde iyi hissetmiyorum. Ama genel olarak ilk yarıya baktığımda hislerim iyi.”

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“Bir forvet olarak işim bu. Elbette sahada olduğum her maçta katkı sağlamak ve hücumlarda olabildiğince fazla rol almak istiyorum” diye ekledi.

Slayt 3: Arteta, Gyokeres'in takımla uyumunu ve hareketliliğini övdü

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Gyokeres'in topsuz hareketlerdeki zekâsını överek Slavia'nın adam adama markaj sisteminden nasıl yararlandığını anlattı. Arteta, “Bunu gerçekten çok iyi yaptı. Ne zaman ortaya çıkacağını, ne zaman tehdit oluşturacağını çok iyi anladı. Çünkü orta sahada oyuncuları boş bırakıyorlar ve adam adama takip yapıyorlar” dedi.

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“Takımla çok iyi bir uyum içinde olduğunu söylerken kastettiğim şeyin bir başka örneği de buydu. Golü ve asistinin yanı sıra harika bir performans sergilediğini düşünüyorum.”

Teknik direktör, “Oyuncular fırsat bulduklarında bugün onun yaptığı gibi maça etki etmeli” diye vurguladı.

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Slayt 4: Gyokeres, Arsenal'da gelişimini sürdürmeyi hedefliyor

Arsenal hem yerel kulvarda hem de Avrupa'da ivme kazanırken Gyokeres, takımı daha ileri taşımaya odaklanmayı sürdürüyor. Gyokeres, “Şimdiye kadar hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde iyi bir performans sergiledik” dedi.

“Şu anda bulunduğumuz aşamada iyi bir konumdayız ama neleri geliştirebileceğimiz ve bir sonraki adımı atmak için ne yapmamız gerektiği konusunda hepimizin net bir fikri olduğunu düşünüyorum.”

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Gyokeres, Arsenal'ın cumartesi günü Emirates Stadyumu'nda Hull City'yi ağırlayacağı maçta ilk 11'deki yerini korumaya çalışacak.