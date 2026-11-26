Viktor Gyokeres, Arsenal'daki takım arkadaşlarına Manchester City'nin devam eden hukuk mücadelesine odaklanmamaları çağrısında bulundu. İsveçli millî futbolcu, üst üste ikinci Premier League şampiyonluğunu kazanmak istiyor ve Arsenal'ın liderlik baskısına artık tamamen alıştığını düşünüyor.

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Arsenal, hukuki belirsizliğin gölgesinde zor günler geçiren City'yi ağırlıyor

Arsenal ile Manchester City, eylül ayındaki mali düzenlemelere ilişkin karardan bu yana ilk kez pazar günü Emirates Stadyumu'ndaki kritik Premier League maçında karşı karşıya gelecek. City ciddi ihlallerden suçlu bulundu ancak karara itiraz etti . Bu nedenle olası yaptırımlar belirsizliğini korurken şampiyonluk yarışı da bu kararın gölgesinde sürüyor.

Bu karardan bu yana Enzo Maresca'nın ekibi ciddi bir düşüş yaşadı. Tüm kulvarlardaki son yedi maçında yalnızca bir galibiyet aldı ve ligde alınabilecek 12 puanın sadece birini topladı.

Gyokeres saha dışındaki gelişmeleri önemsemiyor, City'nin kalitesine saygı duyuyor

City'ye uygulanabilecek yaptırımların şampiyonluk yarışını değiştirip değiştirmeyeceği sorulduğunda Gyokeres, saha dışındaki gelişmeleri önemsemediğini söyledi: "Hayır. Durum neyse o. Pazar günkü maça odaklanıyoruz. Bunu kontrol edemeyiz. Bizimle bir ilgisi yok. Bu yüzden buna enerji harcamıyoruz."

İsveçli millî futbolcu, City'nin kötü formuna rağmen pazar günkü rakiplerini hafife almamaları gerektiğini belirtti.

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Gyokeres, "Hâlâ çok iyi bir kadroları ve çok iyi oyuncuları var," diye devam etti. "Bazen sürekli istediğiniz sonuçları alamadığınız bir dönem yaşayabilirsiniz. Bu, her kulüp için normal. Pazar günü zor bir maç olacak. Ama büyük maçlar her zaman keyiflidir. Güzel olacak."

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Arteta'nın şampiyonları üst üste ikinci kez zirvede bitirmeyi hedefliyor

Mikel Arteta'nın ekibi, geçen sezonun ikincisinin altı puan önünde ve Premier League şampiyonluğunu Arsenal tarihinde ilk kez üst üste kazanmanın açık ara favorisi. Salı günü Borussia Dortmund ile 1-1 berabere kaldıkları Şampiyonlar Ligi maçında gol atan Gyokeres, ilk 11'de başlamak istiyor ve takımın şampiyonluk arzusunu vurguluyor.

"Her zaman şampiyonluk kazanmak istiyoruz ve Premier League'de maçlar ve takımlar nedeniyle bunun ne kadar zor olduğunu biliyoruz," dedi. "Ama harika bir kadromuz, harika oyuncularımız var. Hedefimiz bu. Bunu başarmak için her gün birbirimizi daha iyisini yapmaya zorluyoruz ve kesinlikle bunun peşinden gideceğiz.

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"Her maça kazanmak isteyerek çıkıyoruz ve genel olarak bu sezon iyi iş çıkardık. Geçen sezon ligin büyük bölümünde zirvedeydik. Artık bu konuma alışığız. Asıl hedefimiz zirvede kalmak ve pazar günü kazanmak."

Emirates'teki kritik maç şampiyonluk yarışına yön verecek

Pazar günkü maç, Arsenal'a zirvedeki yerini sağlamlaştırmak ve formdan düşen rakibi üzerindeki baskıyı artırmak için önemli bir fırsat sunuyor. Galibiyet, City'nin itirazına ilişkin kararı beklediği dönemde puan farkını açacak.

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Ligde alınabilecek 12 puanın yalnızca birini topladığı kötü seriye son vermek Maresca'nın ekibi için hayati önem taşıyor. Ancak özgüveni yüksek Arsenal'ı Emirates'te yenmek zorlu bir sınav olacak.