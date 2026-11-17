Viktor Gyokeres, İsveç formasıyla yeniden Yamyam'a dönüştü. Ancak son açıklamalarına rağmen Arsenal'deki geleceği, ocak ayı yaklaşırken belirsizliğini koruyor.

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Beş maçta altı gol attı; İsveç'in Bosna'yı 3-2 yendiği son karşılaşmada da dublesiyle yine belirleyici oldu. Viktor Gyokeres, 2026/2027 UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta milli takımını sırtladı ve İsveç'in, gelecek sezondan itibaren formatı da değişecek olan A Ligi'ne bitime bir maç kala yükselmesini sağladı.

1998 doğumlu santrfor müthiş bir form sergiliyor ve Arsenal'in 2025 yazında Sporting Lizbon'dan transfer etmek için 70 milyon avronun üzerinde ödeme yaptığı oyuncuya yeniden tamamen dönüşmüş görünüyor. Ancak Yamyam'ın milli takım ile Arsenal forması altındaki performansı arasında inanılmaz bir fark var. Mikel Arteta onu her şeyden önce çok sınırlı sürelerle oynatıyor; ayrıca transfer piyasasında aynı pozisyon için bir takviye daha arıyor.

ARTETA İÇİN LÜKS BİR YEDEK - Forvet, bu sezon Arsenal formasıyla Premier League'de yalnızca 181 dakika oynadı. Sadece bir kez ilk 11'de başladı ve oynanan 10 maçın 3'ünü 90 dakika boyunca kulübede geçirdi. Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 1 gol ve 2 asistle, 3 kez ilk 11'de başlayarak biraz daha iyi bir tablo çizdi. Ancak şimdiye kadar oynanan tek gerçek büyük maç olan Bayern Münih karşılaşmasına da yedek başladı ve sahada yalnızca 22 dakika kaldı.

GYOKERES KALMAK İSTİYOR - Bir süredir Mikel Arteta'nın teknik ekibiyle arasının bozuk olduğu konuşuluyor. Ancak Gyokeres, en azından basına yaptığı açıklamada bunu yalanlayarak şimdilik Arsenal formasıyla şansını denemek istediğini yineledi:



"Kalmak istiyorum, oynadığımda kendimi iyi hissediyorum. Maçların çoğunu kazandık. Son dönemde iyi oynuyorum ve şu anda formda hissediyorum. Arteta ile iletişimimiz iyi. Bazen ayrılmak istediğimi söylediklerinde rahatsız oluyorum."

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YİNE DE AYRILABİLİR - Gyokeres elbette kolayca pes etmek istemeyecek ve her şeyden önemlisi, Londra'da aldığı yıllık net 12,5 milyon avroluk maaştan sadece 1,5 yıl sonra vazgeçmek istemeyecek. Buna rağmen Arsenal, hücum takviyesi arayışını sürdürüyor ve İtalya'da Milan ile Roma'nın da çok beğendiği Endrick'e talip kulüpler arasında yer alıyor.

MILAN VE JUVENTUS? BU BİR FIRSAT - Arsenal ve Arteta, İspanyol teknik direktörün uzun süredir istediği hücum transferini gerçekten tamamlarsa Gyokeres'in durumu da değişebilir. Böylece Juventus ve Milan için düşük maliyetli bir hedef olabileceği yönündeki transfer söylentileri yeniden gündeme gelebilir. Milan, Goncalo Ramos'un yanına bir forvet arıyor. Juventus ise Spalletti'yi bu mevkide ikna edemeyen Woltemade ve Kolo Muani'nin yerine ilk 11'de oynayacak bir 9 numara istiyor.

Elbette bu hamlenin ekonomik açıdan en azından sezon sonuna kadar son derece avantajlı olması gerekecek. Satın alma opsiyonlu kiralama, ilgili tüm tarafların en sıcak bakacağı formül olabilir. Yalnızca 6 ay kaldığı düşünüldüğünde, Londra'da alacağı 6 milyon avroluk maaş da İtalyan kulüplerinin bütçeleri için karşılanabilir düzeyde olacaktır. Kolay olmayacak. Gyokeres'in, mümkünse ilk 11'de oynamak için Şampiyonlar Ligi ve Premier League'den ayrılıp bugün imaj açısından daha az etkili olan Avrupa Ligi ve Serie A gibi organizasyonlarda mücadele etmeye de ikna edilmesi gerekiyor. Zor ama imkânsız değil; kış transfer dönemi daha yeni başladı.