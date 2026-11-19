Erling Haaland, Manchester City'nin Viking'i olarak anılmasını tamamen benimsedi ve İskandinav köklerine adanmış bir filmde kendisini nasıl canlandıracağını anlattı. Geldiği günden bu yana Premier League savunmalarına zor anlar yaşatan Norveçli golcü, saha dışındaki kişiliğinden ve Enzo Maresca'nın kadrosunda giderek gelişen liderlik rolünden de söz etti.

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Viking hayalleri ve Hollywood düşleri

Haaland, Norveçli köklerini hiçbir zaman gizlemedi. İri fiziği ve acımasız bitiriciliği nedeniyle sık sık bir İskandinav savaşçısına benzetilen forvet, kulüp medyasına verdiği yakın tarihli bir röportajda hayalindeki film rolünü esprili bir dille tarif etti. Manchester City'nin resmî Manchester City podcast'inde, "Bir Viking filmi çekip bir başrol karakteri yaratsaydım, sanırım uzun saçlı hâlimle kendimi o role koyardım" dedi.

Dünyanın en tanınmış sporcularından biri olmasına rağmen uzun boylu 9 numara, mütevazı ve ayakları yere basan biri olmayı sürdürüyor. İngiliz futboluna sorunsuz uyum sağlamasında Etihad Stadyumu'ndaki sıcak ortamın payı olduğunu belirten Haaland, kulübün kültürünün oyunculara sahanın yüksek baskısından uzaklaştıklarında rahatlama imkânı verdiğini söyledi.

Haaland, antrenmanlarda ve maçlarda yoğunluğun şart olduğunu vurgularken soyunma odasında mizah duygusunu korumanın ve kendini fazla ciddiye almamanın, takımın son sezonlardaki istikrarlı başarısında hayati rol oynadığını belirtti.

City'de liderlik rolü

Premier League'in son şampiyonuyla beşinci sezonunu geçiren Haaland, takıma yeni katılan bir oyuncu olmaktan çıkıp kadronun en kıdemli isimlerinden biri hâline geldi. Bu değişim, özel hayatındaki önemli bir dönüm noktasına da denk geldi. Haaland, bunun takım içindeki liderlik özelliklerini doğal olarak geliştirdiğine inanıyor. Manchester City'nin son Manchester City podcast'inde golcü oyuncu, "Artık bir babayım ve daha fazla sorumluluk almam benim için doğal. Herkes kendi tarzında liderdir. Ben de her zaman kendi tarzımda lider olmaya çalıştım" dedi.

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Norveçli millî futbolcu, Manchester City'deki ilk günlerini hatırlattı. Takım arkadaşlarıyla uyum sağlamanın en hızlı yolunun düzenli olarak birlikte sahaya çıkmak olduğunu belirterek şunları söyledi: "City'de kendimi bu kadar çabuk evimde hissetmemin nedeni sanırım insanların bana çok iyi davranması ve kendilerini fazla ciddiye almamasıydı. Sahada durum elbette farklı ama saha dışında keyfinize bakın ve fırsat buldukça gülün."

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Haaland, "Zaman çok hızlı geçti. City'de şimdiden beşinci sezonumdayım ve artık burada en uzun süredir bulunan oyunculardan biriyim. Futbol kariyerinin korkutucu yanı da bu" diye konuştu.

Avrupa zaferi ve Şampiyonlar Ligi tutkusu

Norveç'teki çocukluğundan beri sevdiği Şampiyonlar Ligi ile Haaland arasındaki bağ, kariyerini tanımlayan hikâyelerden biri olmayı sürdürüyor. Avrupa gecelerinin kendine özgü atmosferini anlatan golcü, "O kupanın her zaman özel bir yanı vardı. Projektör ışıkları altında oynanan maçlar ve Avrupa'nın en iyi takımlarının karşılaşmaları... Çocukken maçları izlerdim ama çok geç olduğu için ailem beni devre arasında yatağa gönderirdi!" dedi.

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Haaland sözlerini şöyle tamamladı: "Dortmund'a attığım gol en sevdiğim gol. Katılıyorum, bunu nasıl yaptığımı ben de bilmiyorum! Sonrasında Pep'in, 'John Stones senden hemen önce harika bir gol atmıştı, onun anını mahvettin' dediğini hatırlıyorum."