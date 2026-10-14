Bayern Münih'in sportif direktörü Max Eberl, dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde iki takım arasında oynanan ve 3-3 biten maçın ardından Norveç ekibi Viking'in kaptanı Zlatko Tripic'e sert sözlerle yüklendi.

Eberl, "Sky Sport - Almanya" kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "(Tripic) sahada bir alçak gibi oynadı. Maçı kazanmak istiyordu ve biz de kendimizi sinirlenmeye bıraktık. İstediğini elde etti."

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Tripic, Lerkendal Stadı'nda oynanan maçın en dikkat çekici anlarında sahnedeydi; henüz 70. saniyede Gianni Stensness'in kafayla Bavyera ekibinin filelerine gönderdiği golde kornerin kullanıcısı oydu.

Maçın sonunda ise uzak direğe gönderdiği ortada, oyuna sonradan giren Herman Haugen topu ağlara göndererek Viking'e 3-3'lük eşitliği getiren golü kaydetti.

İki gol arasında Tripic'in üçüncü bir belirleyici rolü de oldu; Michael Olise'yi sinirlerini kaybedene kadar kışkırttı. Fransız yıldız, topu Viking kaptanının yüzüne attı ve iki sarı kart görerek oyundan atıldı.

Viking kaptanından rahatsız olan tek kişi Olise değildi. Bayern Münih oyuncusu Konrad Laimer, yaşananlarla ilgili şöyle konuştu: "Sanırım eliyle kafama vurdu. Ben de şöyle düşünüyorum: Bu apaçık bir kart. Hakem zaten istediği zaman düdüğü çaldı, ama o başka bir konu."

Olise'yi kışkırtmak

Maçın ardından mikst alanda gülümseyerek görünen Tripic, Viking'in Olise'yi ve diğer Bayern yıldızlarını konsantrasyondan çıkarmayı başardığını belirtti.

Norveçli-Hırvat oyuncu, Norveç basınından "vg" sitesinin aktardığı açıklamalarında şunları dile getirdi: "(Olise) pek başarılı olamadı. Biraz öfkeliydi ve onu kışkırtmayı başardık."

Tripic, ağır sözlere maruz kaldığını da ekleyerek gülümseyerek şöyle dedi: "Çoğundan küfür işittim. Bayern'in soyunma odasına girip (maçtan sonra) forma istemeye cesaret edemedim."

Kane'e yanıt

Bayern Münih forveti Harry Kane, maçtan sonra Viking kaptanını "faul kazanmayı, yerde yuvarlanmayı ve zaman geçirmeyi seven kurnaz bir oyuncu" olarak tanımlamıştı.

Tripic ise şu sözlerle yanıt verdi: "Kane'in beni anması keyifli. O bu işte çok yetenekli ve nasıl bir alay gerektiğini biliyor. Bayern'e rahat bir maç verirsek, seviye farkı çok büyük olur. Onlar için işi kolaylaştırmamalıydık."

Tripic maçı sarı kart görmeden tamamladı, ancak sahadan ağrısız çıkmadı. Kaburgalarına aldığı bir darbenin ardından yedek kulübesinde ağrı kesici aldığını, bu darbenin haftalar önce yaşadığı bir sakatlığı tekrar nüksettirdiğini doğruladı.

Viking'in teknik direktörü Bjarte Lunde Aarsheim ise Kane'in açıklamalarının, Bayern'in Tripic'i fark ettiği anlamına geldiğini söyledi.

Basın toplantısında şunları ekledi: "O bizim için son derece önemli. Öne çıkan ve dünyanın en iyi takımlarından birinin canını sıkan cesur bir kaptanımız var."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, takıma yayılıyor. Bu seviyede başarılı olmak için cesaretini göstermen ve ne kadar iyi olduğunu kanıtlamak istediğini ortaya koyman gerekir."



