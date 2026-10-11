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Viking-Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Viking - Bayern Münih
Şampiyonlar Ligi
Viking
Bayern Münih

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Viking FK ile Bayern Münih arasındaki maçın kapsamlı ön izlemesi. Salı gecesi Stavanger’deki Lyse Arena’da oynanacak 2. hafta karşılaşması öncesinde takımların ülke içindeki son sonuçlarını, form durumlarını ve öne çıkan gelişmeleri değerlendiriyoruz.

Viking FK - Bayern Münih: Maç detayları

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 2
Lyse Arena

Viking FK ile Bayern Münih arasındaki maç, 13 Ekim 2026'da GMT 19.00'da (EST 15.00 / BST 20.00 / SAST 21.00) başlayacak.

Viking FK, Alman devi Stavanger'da ağırlıyor

Norveç ekibi Viking FK, 2026/27 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci maç haftasında Almanya şampiyonu Bayern Münih'i Lyse Arena'da ağırlıyor. Stavanger'daki coşkulu taraftar desteğini arkasına alacak Viking FK, savunma organizasyonunu Avrupa'nın en güçlü hücum takımlarından birine karşı sınamayı hedefliyor. Vincent Kompany'nin Bayern Münih'i için İskandinavya deplasmanı, ligde alınan dramatik beraberliğin ardından toparlanma ve Şampiyonlar Ligi puan tablosunda erkenden üstünlük kurma fırsatı sunuyor.

VfB Stuttgart v Viking FK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images

Viking FK'nin Bergen deplasmanındaki galibiyeti

Viking FK, 9 Ekim'de Eliteserien'de SK Brann karşısında deplasmanda aldığı etkileyici 2-0'lık galibiyetin ardından salı günkü Avrupa maçına moralli çıkıyor. Henrik Heggheim'ın 11. dakikada ve Peter Christiansen'in 20. dakikada attığı erken goller maçın gidişatını belirledi. Viking FK, ikinci yarıda kırmızı kart görmesine rağmen disiplinli bir oyunla üstünlüğünü korudu. Kaptan Zlatko Tripić'in yanı sıra Henrik Heggheim ve Erik Botheim'ın da yer aldığı Norveç ekibi, salı günkü tarihi karşılaşmaya formda ve özgüvenli çıkıyor.

FBL-GER-BUNDESLIGA-AUGSBURG-BAYERN MUNICHGetty Images

Bayern Münih'in hücum gücü: Augsburg karşısında 30 şut

Bayern Münih, 10 Ekim'de Bundesliga'da Augsburg deplasmanında oynadığı ve 2-2 biten hareketli maçın ardından Norveç'e gidiyor. Topa hâkim olup 30 şut çektiği ve dört golünün geçersiz sayıldığı maçta Ismael Saibari ile Nathaniel Brown fileleri buldu; kaptan Harry Kane ise iki asist yaptı. Michael Olise, Luis Díaz ve Harry Kane'in yer aldığı hücum hattıyla Kompany'nin takımı, ilk düdükten itibaren rakip kalede büyük tehdit oluşturabilecek güce sahip.

Lyse Arena'da mücadele

Salı günkü karşılaşma, taktik açıdan Bayern Münih'in aralıksız önde baskısıyla Viking FK'nin geride konumlanıp kontraataklara dayanan oyununu karşı karşıya getirecek. Bayern Münih, Joshua Kimmich ve Aleksandar Pavlović aracılığıyla orta sahadaki tempoyu kontrol etmeye, Michael Olise ile Luis Díaz'ı da rakip beklerle bire bir bırakmaya çalışacak. Viking FK ise baskıyı karşılamak ve hızlı hücuma çıkarken Peter Christiansen'i topla buluşturmak için Joe Bell ile Gianni Stensness'in merkezdeki disiplinine güvenecek. Şampiyonlar Ligi lig aşamasında kritik puanların söz konusu olduğu salı günkü mücadele, Stavanger'da heyecan verici bir Avrupa maçına sahne olmaya aday.

Takım haberleri ve kadrolar

Viking vs Bayern Münih Muhtemel kadrolar

4-3-3
Viking crest
Viking
VIK
Diziliş
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
4-2-3-1
A. OestboeA. OestboeK. HaugenK. HaugenG. StensnessG. StensnessJ. DalandJ. DalandH. HeggheimH. HeggheimT. MoiT. MoiO. VistedO. VistedJ. BellJ. BellZ. TripicZ. TripicP. ChristiansenP. Christiansenteam-logoH. BjoerdalM. NeuerM. NeuerJ. TahJ. TahK. LaimerK. LaimerD. UpamecanoD. UpamecanoA. DaviesA. DaviesL. DiazL. DiazT. BischofT. BischofA. PavlovicA. PavlovicM. OliseM. OliseJ. KimmichJ. KimmichH. KaneH. Kane
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
4-3-3
Viking

İlk 11

Bayern Münih

Teknik direktör

  • M. Jensen
  • V. Kompany

Viking FK'yi Morten Jensen çalıştırıyor. Ancak maç öncesinde ev sahibi takımın sakat veya cezalı oyuncularına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Güncellemelerin maç saatine doğru eklenmesi bekleniyor.

Bayern Münih'in başında Vincent Kompany bulunuyor. Deplasman takımının sakat veya cezalı oyuncularına ilişkin de şu anda doğrulanmış bir bilgi yok. Maç öncesinde yeni bilgiler geldikçe takım haberleri güncellenecek.

Form durumu

VIK

VIK - Form

VFB
K3-1
KBK
K8-1
LIL
K3-0
MAD
K0-3
BRA
K0-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
17/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5
FCB

FCB - Form

S04
B0-0
BOD
K5-0
ELV
K1-2
FCU
K7-0
FCA
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
16/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Viking FK, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında 1 Ekim'de Madla'yı kupada 3-0 yendi; ayrıca Eliteserien'de Kristiansund BK karşısında etkileyici bir 8-1'lik galibiyet elde etti. Bu süreçteki tek yenilgisini Şampiyonlar Ligi'nde VfB Stuttgart'a 3-1 kaybederek aldı. Viking FK, beş maçta 15 gol atıp altı gol yedi.

Bayern Münih, tüm kulvarlardaki son beş maçının dördünü kazandı, birinde berabere kaldı. Son maçında Bundesliga'da Union Berlin'i 7-0 mağlup etti; aynı dönemde Şampiyonlar Ligi'nde Bodø/Glimt'i de 5-0 yendi. Puan kaybettiği tek maç, Schalke 04 deplasmanındaki 0-0'lık beraberlikti. Bayern Münih, bu beş maçta 17 gol attı ve yalnızca bir gol yedi.

İkili rekabet

Viking FK ile Bayern Münih'in yakın dönemdeki karşılaşmalarına ilişkin ikili rekabet verisi bulunmuyor. Bu maç, iki kulübün resmî müsabakalarda nadiren karşılaştığı bir mücadele olacak.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
110050+53
K
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
K
4
M. UnitedM. UnitedMUN
110040+43
K
5
ComoComoCOM
110041+33
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
K
8
M.CityM.CityMCI
110020+23
K
9
LensLensRCL
110032+13
K
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
K
12
DortmundDortmundBVB
110032+13
K
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
K
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
K
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
K
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
K
17
RomaRomaROM
10101101
B
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
B
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
B
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
B
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PragSlavia PragSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
1/8 Turuna Yükselme

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