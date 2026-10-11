Viking-Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Viking FK - Bayern Münih: Maç detayları

Şampiyonlar Ligi - Hafta 2 13 Eki 2026 - 15:00 Lyse Arena

Viking FK ile Bayern Münih arasındaki maç, 13 Ekim 2026'da GMT 19.00'da (EST 15.00 / BST 20.00 / SAST 21.00) başlayacak.

Viking FK, Alman devi Stavanger'da ağırlıyor

Norveç ekibi Viking FK, 2026/27 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci maç haftasında Almanya şampiyonu Bayern Münih'i Lyse Arena'da ağırlıyor. Stavanger'daki coşkulu taraftar desteğini arkasına alacak Viking FK, savunma organizasyonunu Avrupa'nın en güçlü hücum takımlarından birine karşı sınamayı hedefliyor. Vincent Kompany'nin Bayern Münih'i için İskandinavya deplasmanı, ligde alınan dramatik beraberliğin ardından toparlanma ve Şampiyonlar Ligi puan tablosunda erkenden üstünlük kurma fırsatı sunuyor.

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Viking FK'nin Bergen deplasmanındaki galibiyeti

Viking FK, 9 Ekim'de Eliteserien'de SK Brann karşısında deplasmanda aldığı etkileyici 2-0'lık galibiyetin ardından salı günkü Avrupa maçına moralli çıkıyor. Henrik Heggheim'ın 11. dakikada ve Peter Christiansen'in 20. dakikada attığı erken goller maçın gidişatını belirledi. Viking FK, ikinci yarıda kırmızı kart görmesine rağmen disiplinli bir oyunla üstünlüğünü korudu. Kaptan Zlatko Tripić'in yanı sıra Henrik Heggheim ve Erik Botheim'ın da yer aldığı Norveç ekibi, salı günkü tarihi karşılaşmaya formda ve özgüvenli çıkıyor.

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Bayern Münih'in hücum gücü: Augsburg karşısında 30 şut

Bayern Münih, 10 Ekim'de Bundesliga'da Augsburg deplasmanında oynadığı ve 2-2 biten hareketli maçın ardından Norveç'e gidiyor. Topa hâkim olup 30 şut çektiği ve dört golünün geçersiz sayıldığı maçta Ismael Saibari ile Nathaniel Brown fileleri buldu; kaptan Harry Kane ise iki asist yaptı. Michael Olise, Luis Díaz ve Harry Kane'in yer aldığı hücum hattıyla Kompany'nin takımı, ilk düdükten itibaren rakip kalede büyük tehdit oluşturabilecek güce sahip.

Lyse Arena'da mücadele

Salı günkü karşılaşma, taktik açıdan Bayern Münih'in aralıksız önde baskısıyla Viking FK'nin geride konumlanıp kontraataklara dayanan oyununu karşı karşıya getirecek. Bayern Münih, Joshua Kimmich ve Aleksandar Pavlović aracılığıyla orta sahadaki tempoyu kontrol etmeye, Michael Olise ile Luis Díaz'ı da rakip beklerle bire bir bırakmaya çalışacak. Viking FK ise baskıyı karşılamak ve hızlı hücuma çıkarken Peter Christiansen'i topla buluşturmak için Joe Bell ile Gianni Stensness'in merkezdeki disiplinine güvenecek. Şampiyonlar Ligi lig aşamasında kritik puanların söz konusu olduğu salı günkü mücadele, Stavanger'da heyecan verici bir Avrupa maçına sahne olmaya aday.

Takım haberleri ve kadrolar

Viking FK'yi Morten Jensen çalıştırıyor. Ancak maç öncesinde ev sahibi takımın sakat veya cezalı oyuncularına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Güncellemelerin maç saatine doğru eklenmesi bekleniyor.

Bayern Münih'in başında Vincent Kompany bulunuyor. Deplasman takımının sakat veya cezalı oyuncularına ilişkin de şu anda doğrulanmış bir bilgi yok. Maç öncesinde yeni bilgiler geldikçe takım haberleri güncellenecek.

Form durumu

Viking FK, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında 1 Ekim'de Madla'yı kupada 3-0 yendi; ayrıca Eliteserien'de Kristiansund BK karşısında etkileyici bir 8-1'lik galibiyet elde etti. Bu süreçteki tek yenilgisini Şampiyonlar Ligi'nde VfB Stuttgart'a 3-1 kaybederek aldı. Viking FK, beş maçta 15 gol atıp altı gol yedi.

Bayern Münih, tüm kulvarlardaki son beş maçının dördünü kazandı, birinde berabere kaldı. Son maçında Bundesliga'da Union Berlin'i 7-0 mağlup etti; aynı dönemde Şampiyonlar Ligi'nde Bodø/Glimt'i de 5-0 yendi. Puan kaybettiği tek maç, Schalke 04 deplasmanındaki 0-0'lık beraberlikti. Bayern Münih, bu beş maçta 17 gol attı ve yalnızca bir gol yedi.

İkili rekabet

Viking FK ile Bayern Münih'in yakın dönemdeki karşılaşmalarına ilişkin ikili rekabet verisi bulunmuyor. Bu maç, iki kulübün resmî müsabakalarda nadiren karşılaştığı bir mücadele olacak.