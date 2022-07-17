Viking Alkışı: İzlanda'nın meşhur ettiği futbol tezahüratı nasıl yapılıyor?

Dünya genelinde sevilen ve tekrar edilen tezahürat, Euro 2016'dan sonra popülaritesini artırdı.

Futbol tezahüratları, takımlar için benzersizdir. Taraftarlar, oyunculara sahada ilham vermeye yardım ederek yaratıcılığın sınırlarını zorlarlar.

Viking Alkışı; heyecan verici, stadyumu titreten bir tezahüratın klasik bir örneğidir.

Fransa'da Euro 2016'da ve daha sonra Rusya'da düzenlenen 2018'de Dünya Kupası'nda öne çıkan tezahürat, birçok takımın taraftarı tarafından benimsendi, ilham verici bir nitelikte olduğunu kanıtladı.

Peki tam olarak nedir, hangi takımlar ilişkilendirilir ve nasıl yapılır? GOAL, bilmeniz gereken her şeyi size getiriyor.

Viking Alkış nedir?

2016 Avrupa Şampiyonasında, İzlandalı oyuncular ve taraftarların maçlardan sonra bir uyum gösterisi yapmak için bir araya geldikleri zaman ün kazandı.

İzlanda'nın taraftarları, maçlar sırasında tezahüratı söyledi ve oyuncuların kazanıp veya kaybetmeleri önemli değildi.

Böylece, taraftarların bu sadık gösterisi bir gelenek haline geldi.

Alkış tezahüratı, daha sonra İzlanda takımıyla eş anlamlı hale geldi ve 2016 Avrupa Şampiyonası'ndaki son maçlarında büyük bir kalabalık bunu gerçekleştirdi.

İzlanda kadın takımının taraftarlarıyla birlikte EURO 2022'de yaptığı Viking Alkışı'ını aşağıdaki videoda görebilirsiniz.

Iceland with the Viking clap at full time with their fans 👏🏼 #ISL #WEURO2022 pic.twitter.com/BO9viEjNlr — Ameé Ruszkai (@ameeruszkai) July 14, 2022

Viking Alkış nasıl yapılır?

Viking Alkışı, eşzamanlı alkışların ve 'huh' seslerinin yavaş yavaş birikmesini içeren bir tezahürat şeklidir.

Genel olarak, taraftarlar iki hızlı davul vuruşuyla ahenk içinde alkışlamaya ve ses çıkarmaya başlıyor.

Her komut arasındaki boşluk, her seferinde kısalıyor ve bir tezahürat ve alkış kreşendosuna dönüştürüyor.

Hangi takımların taraftarları 'Viking Alkışı' yapıyor?

Viking Alkışı, artık İzlanda milli futbol takımlarıyla eş anlamlı olsa da, aslında yıllar boyunca dünya çapında birçok futbol sahasının bir özelliği oldu.

Fransız Lens takımının taraftarları, "Huh yerine, Lens!" diye bağırarak yavaş yavaş alkışlıyorlar.

İskoç takımı Motherwell'in taraftarları da onlarca yıldır ünlü bir şekilde yavaş yavaş bir alkış tutuyor.

İzlanda sayesinde Euro 2016'da küresel bir izleyici kitlesine yansıtıldığından beri tezahürat; Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'daki ekiplerle birlikte daha fazla takım tarafından benimsendi.

Toronto ve Seattle Sounders taraftarları MLS'de benzer bir tezahürat yaparken İrlanda takımı St Patrick's Athletic sık sık alkış sesiyle oynuyor.

İskoçya'daki Rangers, Hindistan'daki Kerala Blasters ve İran'ın Persepolis taraftarları da tezahüratı kullanıyor.

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