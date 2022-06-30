Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Vietnamlı oyuncu, kariyerini Avrupa'ya taşıdı.

Birçok futbol otoritesine göre futbol tarihinin en iyi oyuncusu olarak lanse edilen Lionel Messi yavaş yavaş kariyerinin son bölümüne girerken, "Yeni Messi" klonlarının varlığı ise devam ediyor. Son olarak futbolda pek de önemli bir yeri olmayan Vietnam futbolunun dünya futboluna kazandırdığı "Vietnamlı Messi" lakaplı Nguyen Quang Hai kariyerini Avrupa'da sürdürme kararı aldı.

Sosyal medya hesaplarında milyonlarca takipçisi olan ve yeşil sahalarda olmasa da en azından sosyal medyada neredeyse Messi kadar ünlü olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fransa 2. Ligi takımlarından Pau FC ile anlaşmaya vardı.

Vietnamlı oyuncu saha içindeki performansıyla da dikkat çekerken, ülkesini 2019'da Asya Kupası'nda çeyrek finale taşımıştı.

Milyonlarca takipçisi var

Ülkesinde yılın oyuncusu ödülü dahil olmak üzere yakalayabileceği tüm başarıları yaşayan Quang Hai, Facebook'ta 2.5 milyon takipçiye sahip. Instagram'da ise yaklaşık 1 milyon takipçisi bulunan Quang Hai, her geçen gün çığ gibi büyüyen bir üne sahip. Gelecek sezon Lionel Messi ile aynı ülkede top koşturacak olan Vietnamlı Messi, kupada Arjantinli yıldızla karşı karşıya gelme olasılığına sahip olacak.

Performansı büyük bir merakla beklenen oyuncuyu kadrosuna katan Pau geçtiğimiz sezon 38 maçlık lig maratonunu 14 galibiyet, yedi beraberlik ve 17 mağlubiyetle tamamlamıştı. Ligin en çok mağlup olan takımlarından biri olan Pau buna rağmen sezonu düşme hattının 12 puan üzerinde tamamlamış ve sezon boyunca lige veda etme konusunda bir problem yaşamamıştı.

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