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Christian “Bobo” Vieri, Pio Esposito ve Lautaro Martinez'i övdü.

Juventus, Lazio, Inter, Milan ve İtalya Milli Takımı'nın eski forveti, Sky Sport'a şunları söyledi: “Pio Esposito çok iyi oynuyor, onu Luca Toni'ye benzetiyorum”.

“Birkaç yıl içinde Gigi Riva'nın milli takımın en golcü oyuncusu olma rekorunu kıracak. İyi bir oyuncu ve birlikte oynadığı büyük futbolcular sayesinde kendini geliştirmek istiyor. Bu çok olumlu bir şey”.

Gigi Riva, İtalya formasıyla 35 gol attı. Pio Esposito ise 15 maçta şimdiden 10 gole ulaştı.

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“Yeni Mancini dönemi mi? Belçika'ya karşı ilk maçtan sonra ‘Vay canına!’ dedim. Ardından Türkiye ve Fransa'ya karşı oynanan üç maç önemliydi. Sonrasında da güçlü bir takım olan Belçika'ya yenildik. İtalya'yı yenmek zor olacak, artık eskisi kadar kolay değil. Mancini takıma büyük bir sakinlik kazandırıyor ve gençlere zaman tanıyor, bu konuda hep iyiydi. Çok iyi bir tercihti. İtalya'yı çok istekli görüyorum”.

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Vieri, Serie A hakkında da görüşlerini paylaştı: “Lazio inanılmaz bir sezon geçiriyor, huzura ihtiyacı vardı. Gattuso takımı motive ediyor, sürekli takımın bütünlüğünden söz ediyor. Ayrıca haftada bir maç oynuyorlar ve Coppa Italia'da Mantova'ya karşı hemen elendiler. Hazırlanmak için zamanları var ve kaybedecek bir şeyleri yok”.

“Serie A şampiyonu kim olacak? Ben Inter diyorum, ama her şey olabilir”.

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“Peki ya Roma? Malen sürekli savunmanın arkasına koşuyor, Gasperini transferde santrfor seçimini iyi yaptı. Hollandalı bu sezon 25 ila 30 gole ulaşabilir, ama Lautaro hâlâ İtalya'nın en komple forveti”.