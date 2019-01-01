Vieira'dan Arsenal iddialarına yanıt: Göz ardı edemezsiniz

Arsenal'ın teknik direktör adaylarından Patrick Vieira, iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Unai Emery ile yollarını ayıran , yeni teknik direktörünü arıyor.

İngiliz ekibin başına geçmek için adaylar arasında bulunan isimlerden biri Arsenal'ın eski futbolcularından Patrick Vieira.

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Arsenal'da 9 sene boyunca forma giyen ve şu an ekiplerinden Nice'in teknik direktörlüğünü yapan Vieira, takımının Metz'i 4-1 yendiği maçın ardından konuyla ilgili düşüncelerini belirtti.

Canal+'ya konuşan Vieira "Dokuz yılınızı harcadığınız bir kulübü göz ardı edemezsiniz. Ancak dürüst olmak gerekirse Nice'deki projeye odaklanmış durumdayım. Burada kendimi iyi hissediyorum. Heyecan verici bir proje. Her zaman söylediğim gibi Nice'de çok mutluyum. Hepimiz kulübü daha ileriye taşımak ve potansiyelini ortaya çıkarmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

43 yaşındaki teknik adam 2019-20 sezonunda Nice ile çıktığı toplam 18 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti.