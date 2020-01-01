Vieira: Balotelli ile çalışmak ikimiz için de çok zordu

Patrick Vieira kısa bir dönem Nice'te aynı çatı altında bulunduğu Mario Balotelli ile çalışmanın zorluklarından bahsetti.

Nice Teknik Direktörü Patrick Vieira, Mario Balotelli ile birlikte çalışmanın kariyerindeki en büyük zorluklardan biri olduğunu ititraf etti.

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra alt yapı koordinatörü olarak 'de çalışmaya başlayan Vieira, Daily Mail'e yaptığı açıklamada antrenörlük kariyerinde zorlandığı en büyük işin Balotelli ile çalışmak olduğunu söyledi:

Haberin devamı aşağıda

"Balotelli'nin zihniyeti koelktif sporlara yatkın değildi. Benim yerleştirmek istediğim felsefeye uygun biri değildi. Mario gibi bir oyuncuyla çalışmak benim için oldukça zor oldu. Birlikteyken ikimiz de zorlandık ve ayrı yollara gitmeye karar verdik."

Vieira, futbolculuk döneminde forması altında çalıştığı Arsene Wenger'den övgüyle bahsederken, "Arsene, zor bir dönemdeyken bile aynı seviyede kalabildi. Kazandığımızda ya da kaybettiğimizde bu durum değişmedi. Gerçekten sevdiğim ve takdir ettiğim bir konu çünkü oyuncu olarak size güven veriyor. Arsene Wenger, Jose Mourinho ve Roberto Mancini, hepsi oyuncularla nasıl iletişim kuracağını biliyor" ifadelerini kullandı.

'de 11. sırada yer alan Nice, 21. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek.