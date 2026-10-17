Mısır basınında yer alan haberlere göre, Mısır Ahly'nin teknik direktörü Hussein Ammouta, kulüp yönetiminden önümüzdeki kış transfer döneminde Maghreb Fes'in orta saha oyuncusu Oussama Nour El Din'in transfer edilmesini talep etti. Kulüp aynı zamanda stoper bölgesini de güçlendirmenin yollarını arıyor.

Mısırlı gazeteci Abdelhakim Abu Alam, "ON Sport" kanalında yaptığı açıklamada, Ahly'nin kış transfer döneminde 6 numara rolünü iyi oynayan bir defansif orta saha oyuncusunun yanı sıra bir stoper transferine odaklanacağını söyledi.

Abu Alam, "Ashraf Dari devam etse, formunu sürdürse ve sakatlık yaşamasa bile Ahly onun yanına başka oyuncular katmak istiyor; bunlardan biri yaş sınırı kategorisinde olacak" diye ekledi.

Stoper bölgesini güçlendirmek için basında ortaya atılan tüm isimlerin teknik yönetimin masasında bulunduğunu, ancak Zed ve Al Bank Al Ahly kulüplerinin oyuncularının bunun dışında kaldığını belirten Abu Alam, kırmızılı kulübün bu iki kulüple muhatap olmak istemediğini, çünkü her oyuncu için aşırı mali taleplerde bulunduklarını söyledi.

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Abu Alam'a göre Ahly birden fazla oyuncuyu takip ediyor. Bunların başında Ittihad'ın savunma oyuncusu Mostafa Ibrahim, Modern Sport'un oyuncusu Mohamed Sharkeya ve Enppi'den Nour Ashraf geliyor.

Defansif orta saha konusunda ise "Ahly yeni bir oyuncu katma fikrine sıcak bakmıyor, ancak Ammouta, Maghreb Fes'in oyuncusu Oussama Nour El Din konusunda kararlı" dedi.

Bununla birlikte Abu Alam, Ahly'nin oyuncu ya da kulübünün yönetimiyle henüz görüşmelere başlamadığına dikkat çekti.