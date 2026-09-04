Zamalek, bugün cuma günü Kahire Stadı'nda oynanan CAF Şampiyonlar Ligi ön eleme turunun ilk maçında AS Port Djibouti'yi 2-1 mağlup ederek endişe verici bir galibiyet aldı.

Zamalek'in ilk golü 6. dakikada geldi. Chico Banza'nın harika bireysel çabasıyla sol taraftan ceza sahasına yaptığı ortayı kaleci uzaklaştırmaya çalıştı, ancak top Mohamed Shehata'ya gitti ve o da topu boş kaleye göndermekte zorluk çekmedi.



Chico Banza, 36. dakikada Zamalek'in ikinci golünü ekledi. Ahmed Abdel Rahim'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşuna Angolalı yıldız kafayla dokundu ve top kalenin sol köşesine gitti.

AS Port'un tek golünü ise Mehdi Hüseyin Muhabbi kaydetti. Ahmed Khodary'nin pastaki büyük hatasını değerlendiren Mehdi Hüseyin topu kesti ve Mohamed Sobhy'nin kalesine gönderdi.

İki takım arasındaki rövanş maçının yine Mısır'da, bu ayın 12 Eylül tarihinde oynanacağını hatırlatalım.



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