Mısır Premier Ligi şampiyonu Zamalek, ligin yeni yükselen ekibi Abu Kir el-Esmide'yi zorlu bir maçta yenerek geçici olarak lider koltuğuna oturdu.

Zamalek, bu akşam Kahire Stadı'nda oynanan ve yerel ligin dördüncü haftası kapsamındaki karşılaşmada konuğu Abu Kir'i 2-0 mağlup etti. Öyle ki Premier Lig'e yeni yükselen takım, beyazlı ekibin kalesini birden fazla kez tehdit etti; hatta topa sahip olma oranında (%53) ve şut sayısında (13'e 8) üstünlük kurdu.

Zamalek, 17. dakikada Muhammed İsmail'in "voleden" attığı roket gibi bir şutla öne geçti. Kaleci Mahmud Abdürrahim "Geneş", Faslı Mahmud Bentayk ile mücadeleye çıktıktan sonra top konuk takımın boş ağlarına gitti.

Maçın en tehlikeli fırsatı 69. dakikada geldi. Uday ed-Debbağ, Ömer Cabir'in yaptığı ortayı ağlara göndermeye çalıştı; ancak defans oyuncusu Muhammed Debeş dikkat çeken bir müdahaleyle topu kale çizgisinden uzaklaştırdı.

Normal sürenin bitmesine 3 dakika kala, oyuna sonradan giren Ahmed Şerif ikinci golü kaydederek üç puanı garantiledi. Savunmanın gafletinden yararlanarak ceza sahası içinde harekete geçen Şerif, topu Geneş'in üzerinden aşırttı.

Beyazlı ekip puanını 10'a yükselterek, dördüncü haftanın kalan maç sonuçlarını beklemek üzere geçici olarak birinci sıraya çıktı.

Zamalek; Pyramids, Ahly ve Ceramica Cleopatra'nın bir puan önünde yer alıyor. Ancak sema mavililer ile kırmızılıların yalnızca 3'er maç oynadığını belirtmek gerekiyor.

Bu, Zamalek'in bu sezon Mısır Ligi'ndeki üçüncü galibiyeti oldu. Ekip daha önce hem el-Bank el-Ahly'yi hem de Suez Petrojet'i mağlup etmiş, sezon açılışında ise İttihad İskenderiye ile berabere kalarak puan kaybetmişti.

Diğer yandan Abu Kir el-Esmide, üst üste üçüncü yenilgisini alarak 3 puanda kaldı ve 15. sırada yer aldı.

Zamalek, beşinci haftada 16 Eylül'de deplasmanda Gazl el-Mahalle ile karşılaşacak. Ancak bundan önce, önümüzdeki cumartesi günü Afrika Şampiyonlar Ligi ön eleme turu rövanşında Cibuti şampiyonu Port ile mücadele edecek.

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