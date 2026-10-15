Suudi futbolunun yıldızı Yasser Al Qahtani, video yardımcı hakem teknolojisi "VAR"ın o dönemde var olması halinde 2007 Asya Kupası finalinin seyrini değiştireceğini belirtti.

Suudi Arabistan Milli Takımı, 2007 Asya Kupası finalinde Irak karşısında Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Gelora Bung Karno Stadı'nda oynanan maçta 1-0 yenilerek kupayı kaçırmıştı.

Al Qahtani, "El Arabiya" kanalındaki "Fi El Marma" programında bu finale yeniden değindi ve maçın Irak Milli Takımı tarafından son derece sert oynandığını ifade etti.

Suudi gazeteci Betal Al Kavs, Al Qahtani'ye şöyle dedi: "2007 Asya Kupası finalinde video teknolojisi olsaydı senin yüzünden 3 oyuncu kırmızı kart görürdü." Suudi futbolunun efsanesi ise şakayla karışık yanıt verdi: "Hayır, hapse girerlerdi, hem de itirafları ile birlikte."

Suudi gazeteci, "Erkekçe oyun ile sert oyun arasında bir fark olduğunu söyleyelim; o final sert bir maçtı" diye karşılık verdi. Al Qahtani ise şöyle yanıtladı: "Her takımın kendi tarzında oynama hakkı var, ancak maç hakemi tam da bu sebeplerden dolayı var."

Yasser Al Qahtani'nin 2007 yılında Asya'nın en iyi futbolcusu ödülünü kazandığı, buna rağmen turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü Iraklı Younis Mahmoud'un aldığı hatırlatılmalı. Bu durum o tarihten bu yana tartışmalara yol açtı.