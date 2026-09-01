24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Videoyla: Watkins: Suudi Ligi Premier Lig gücünde, Hilal taraftarının yaptığına inanamadım

Al Hilal - Al Ahli
Al Hilal
Al Ahli
Premier Lig
O. Watkins
Suudi Arabistan
İngiltere

İngiliz forvet, "lider" ile ilk çıkışı hakkında konuştu

Hilal'in yeni forveti İngiliz Ollie Watkins, Suudi Roshn Ligi'ndeki ilk çıkışının ardından ligi övdü ve onu İngiltere Premier Lig'in gücünde değerlendirdi.

Hilal, Suudi başkenti Riyad'daki Kingdom Arena Stadı'nda salı günü oynanan ve Roshn Ligi'nin üçüncü haftasından ertelenen maçta Ahli'yi 3-0 mağlup etti.

Watkins, Suudi "Şarku'l Avsat" gazetesinin maçtan sonra aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Burada olduğum için mutluyum, harika bir başlangıçtı ve burada, kendi sahamızda daha fazla maç oynamayı dört gözle bekliyorum."

Suudi Roshn Ligi maç biletleriBiletini şimdi al!

Şöyle devam etti: "Başlangıç çok iyiydi, bugün burada gördüğüm seviye açıkçası İngiltere Premier Lig kalitesindeydi, maç fiziksel açıdan çok güçlü ve zorlayıcıydı, kalite de son derece yüksekti."

Premier Lig
Al Shabab crest
Al Shabab
ALS
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Premier Lig
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
Al Riyadh crest
Al Riyadh
ALR

Sözlerini şöyle tamamladı: "Başlangıç muhteşemdi, bu şekilde olmasını beklemiyordum, maçtan önce sahayı incelemek için ilk kez zemine indiğimde atmosfer harikaydı, taraftarlar adımı haykırıyordu, muhteşem bir başlangıç."

Maçta İngiliz forvet, Aston Villa'dan transfer edilmesinin ardından Hilal formasıyla ilk kez sahaya çıktı; ikinci yarıda oyuna sonradan girdi ve başkent ekibinin üçüncü, kendisinin ise ilk golünü kaydetti.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin