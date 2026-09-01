Hilal'in yeni forveti İngiliz Ollie Watkins, Suudi Roshn Ligi'ndeki ilk çıkışının ardından ligi övdü ve onu İngiltere Premier Lig'in gücünde değerlendirdi.

Hilal, Suudi başkenti Riyad'daki Kingdom Arena Stadı'nda salı günü oynanan ve Roshn Ligi'nin üçüncü haftasından ertelenen maçta Ahli'yi 3-0 mağlup etti.

Watkins, Suudi "Şarku'l Avsat" gazetesinin maçtan sonra aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Burada olduğum için mutluyum, harika bir başlangıçtı ve burada, kendi sahamızda daha fazla maç oynamayı dört gözle bekliyorum."

Şöyle devam etti: "Başlangıç çok iyiydi, bugün burada gördüğüm seviye açıkçası İngiltere Premier Lig kalitesindeydi, maç fiziksel açıdan çok güçlü ve zorlayıcıydı, kalite de son derece yüksekti."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Başlangıç muhteşemdi, bu şekilde olmasını beklemiyordum, maçtan önce sahayı incelemek için ilk kez zemine indiğimde atmosfer harikaydı, taraftarlar adımı haykırıyordu, muhteşem bir başlangıç."

Maçta İngiliz forvet, Aston Villa'dan transfer edilmesinin ardından Hilal formasıyla ilk kez sahaya çıktı; ikinci yarıda oyuna sonradan girdi ve başkent ekibinin üçüncü, kendisinin ise ilk golünü kaydetti.