Suudi spor spikeri Velid el-Ferac, Suudi Roshn Ligi'nin 4 takımdan oluştuğunu, diğer kulüplerin görevinin ise yalnızca sayıyı tamamlamak olduğunu söyleyerek tartışmalara yol açtı.

"Rotana Khalijiye" kanalında yayınlanan "Rotana Sport ma'a Velid" programının sunumu sırasında Ahmed, Suudi spor spikerine, büyük dörtlü dışında Roshn Ligi'ndeki diğer kulüplerden neden söz edilmediğini sordu.

El-Ferac şöyle yanıt verdi: "Tribünler boş, bu dörtlüden başkası yok. Ben tüm kulüplere saygı duyuyor ve onları takdir ediyorum, ancak lig şampiyonasına katılan on sekiz kulübün aynı etkiye sahip olduğunu düşünüyor musunuz?"

Şöyle devam etti: "Ülkede takip, seyirci, pazarlama ve para açısından sağlam çekirdeği temsil eden yalnızca 4 kulüp var, geri kalanlar ligi tamamlıyor. Varlığını kanıtlamak sesini yükseltmekle değil, sahada hazır bulunmakla olur."

Suudi spor spikeri, Roshn Ligi'nin bu sezonuna şimdiye kadar ait en yüksek seyirci sayısı listesini de sundu. Buna göre 107 bin 688 taraftarla Hilal başı çekerken, onu 103 bin 215 taraftarla Ittihad takip ediyor.

Nassr 101 bin 54 taraftarla üçüncü sırada yer aldı, ardından 62 bin 530 taraftarla Kadsiye, onun ardından 38 bin 819 taraftarla Fetih geldi; Ahli ise 38 bin 779 taraftarla altıncı sırada yer aldı.