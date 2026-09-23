Suudi Arabistanlı spor yorumcusu Velid el-Ferrac, Nasr ve Suudi Arabistan Milli Takımı forveti Abdullah el-Hamdan'ı, "Körfez Arap Kupası 27" turnuvasının ilk maçındaki sönük performansının ardından eleştirerek, oyuncunun düşünmede gecikme sorunu yaşadığını savundu.

Suudi Arabistan Milli Takımı, çarşamba günü Cidde'deki İnma Stadı'nda, Körfez Arap Kupası turnuvasının yirmi yedinci edisyonu grup aşaması ilk hafta karşılaşmasında Kuveyt Milli Takımı'nı 1-0 mağlup etti.

Maçta Abdullah el-Hamdan sönük bir görüntü çizdi; birçok fırsatı gole çeviremedi. Bu durum, sahadan çıkarken Suudi Arabistan taraftarlarının yuhalamalarıyla karşılaşmasına neden oldu.

El-Ferrac, "Rotana Halيciye" kanalındaki "Rotana Sport maa Velid" programında yaptığı açıklamalarda, Nasr'lı forvetin performansına ilişkin şunları söyledi: "Kimseyi eleştirmek istemiyorum, ancak Kaptan Abdullah el-Hamdan'ın ortaya koyduğu doğru değil."

El-Ferrac şöyle devam etti: "Karar vermek için iki saniyeye ihtiyaç duyan bazı oyuncular var; bu, forvetler için uygun olmayan bir tür."

Sözlerini Abdullah el-Hamdan'a yönelterek şunları ekledi: "Daha fazla odaklanmalı, daha fazla çalışmalı ve daha canlı olmalısın. Çevrendeki oyunculara bak; (Muhammed) Ebu'ş-Şamat ve Müteb (el-Harbi) gibi. Çevrende iyi bir takım var."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Her seferinde o an seni geciktiriyor ve iki saniye boyunca donup kalıyorsun. Eğer bu sona ererse, senin için işler değişecek ve Suudi Arabistan Milli Takımı'yla birçok şey ortaya koyacaksın."