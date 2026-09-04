Video teknolojisi (VAR), Real Madrid'in yedek oyuncusu Carlos Espi'nin attığı muhteşem bir golü iptal etti. Gol, La Liga'nın dördüncü haftası kapsamında bu akşam cuma günü La Cartuja Stadı'nda oynanan Real Betis - Real Madrid maçının 87. dakikasında geldi.

Espi, 82. dakikada takım arkadaşı Federico Valverde'nin yerine oyuna dahil olmuştu. Aradan 5 dakika bile geçmeden, takım arkadaşı Vinicius Junior'ın ortasının ardından attığı rövaşata golüyle dikkat çekti.

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Ancak genç forvetin sevinci uzun sürmedi. Video teknolojisi, Real Madrid'in atağının başında bir ofsayt olduğunu ortaya çıkardı ve konuklar sayesinde beraberliği (1-1) yakaladıklarını sandıkları gol iptal edildi.

Betis, 81. dakikada Troy Parrott ile Real Madrid karşısında (1-0) öne geçmişti. Bu gol, Real Madrid'in büyük bölümünde üstünlük kurduğu maçın gidişatına ters düşen bir gol oldu.

Real Madrid, son dakikalarda kazandığı penaltıya rağmen Endülüslü ev sahibi karşısında beraberliği yakalamayı başaramadı. Fransız yıldız Kylian Mbappe penaltıyı ağlara gönderemeyince maç Real Betis'in (1-0) galibiyetiyle sona erdi.

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