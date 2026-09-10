"Manchester United taraftarı susamış durumda." Bu ifade, Avrupa'daki şanlı günlerinden uzun süredir uzak kalan Manchester United'ın güçlü bir şekilde geri döndüğü Hayaller Tiyatrosu'ndaki tabloyu özetliyor.

Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi maçında konuk ettiği Azerbaycan temsilcisi Sabah'ı ilk yarıda üç golle mağlup etti.

Manchester United, karşılaşmaya baştan itibaren hücum baskısıyla başladı ve konuk ekibe nefes alma fırsatı vermedi.

İlk gol, 26. dakikada sol kanattan gelişen teknik bir kombinasyonun ardından geldi. Bek Patrick Dorgu içeri girerek yerden nizami bir orta yaptı; topa 10 numaralı formanın sahibi Brezilyalı Matheus Cunha direkt bir vuruşla ağları havalandırarak Manchester United'ı öne geçirdi.

42. dakikada ise sıra kaptan Bruno Fernandes'e geldi ve ikinci golü özel bir şekilde kaydetti.

Hızlı bir kontratağın ardından Sabah'ın orta saha oyuncusu Belçikalı Youri Tielemans, orta sahada yaptığı hatalı bir pasla herkesi şaşırttı; Bruno Fernandes bunu altın bir fırsata çevirdi, topu alarak güvenle ağlara gönderdi ve Manchester United'ın ikinci golünü kaydetti.

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44. dakikada ise en güzel an geldi: Slovenyalı Benjamin Šeško'ya ulaşan hızlı bir atak sonucunda oyuncu, kaleciyle karşı karşıya kalıp onu ustalıkla geçtikten sonra, Sabah'ın defans oyuncusunun topu gol çizgisi üzerinden uzaklaştırma çabasına rağmen, topu sakin bir şekilde boş kaleye bıraktı. Böylece ilk yarının sonunda skor Manchester United lehine 3-0 oldu.