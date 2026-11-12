Suudi Arabistan Milli Takımı'nın savunma oyuncusu Ali Lacami, uluslararası sıralamanın, kendileri ile Güney Kore Milli Takımı'nı karşı karşıya getirecek hazırlık maçında galip gelmeleri için takım arkadaşlarına bir motivasyon kaynağı olacağını belirtti.

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Suudi Arabistan Milli Takımı, önümüzdeki müsabakalara hazırlık kapsamında Katar'ın başkenti Doha'daki mevcut kampında oynayacağı ilk hazırlık maçında yarın cuma günü Güney Kore ile karşılaşacak.

Ali Lajami, Güney Kore maçı öncesinde ne söyledi?

Lajami, maçtan 24 saat önce Suudi "Şarkul Avsat" gazetesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Kamp boyunca Körfez Kupası'nda yaptığımız hataları düzeltmeye odaklandık."

Suudi Arabistan Milli Takımı, yirmi yedinci düzenlenen Arap Körfez Kupası'nda "Körfez 27" finalde Birleşik Arap Emirlikleri'ni iki golle mağlup ederek şampiyon olmuş ve bu 23 yıldır kazandığı ilk şampiyonluk olmuştu.

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Suudi savunmacı sözlerine şöyle devam etti: "İki maça da galibiyet elde etmek ve uluslararası sıralamamızı yükseltmek hedefiyle çıkıyoruz. Güney Kore ve Özbekistan ile karşılaşmak, iyi performanslar sergilememiz için bize daha büyük bir motivasyon veriyor; iki maçtan da galibiyetle ayrılmayı hedefliyoruz."

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Suudi Arabistan Milli Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun resmi sıralamasında dünyada elli beşinci, Asya'da ise beşinci sırada yer alıyor; dünya sıralamasında otuz birinci olan Güney Kore'nin ardından geliyor.

Suudi Arabistan Milli Takımı eksiksiz

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Suudi Arabistan, Güney Kore maçına eksiksiz bir kadroyla çıkıyor. Ehli forması giyen forvet Firas el-Bureykan, geçirdiği sakatlıktan iyileşmesinin ardından dün çarşamba günü mevcut ara dönemde ilk kez takımla birlikte antrenmana katıldı.

El-Bureykan, soğuk algınlığı yaşaması nedeniyle Suudi Arabistan'ın takım antrenmanlarına ilk iki gün katılamamış, bu da Güney Kore maçında oynayıp oynayamayacağı konusunda şüphe uyandırmıştı.

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Ehlili forvetin dönüşüyle birlikte Suudi Arabistan Milli Takımı, Güney Kore karşısında hiçbir eksik olmadan sahaya çıkacak. Özellikle de Fransız takımı Lens'in sağ beki Suud Abdülhamid, önceki gün salı günü ilk kez antrenmanlara katılmıştı.

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın, Doha kampında 17 Kasım salı günü Özbekistan Milli Takımı ile yeni bir hazırlık maçı oynayacağını hatırlatalım.

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Donis'in Suudi Arabistan Milli Takımı'ndan ayrılması gerçeği

"MBC 1" kanalındaki "Nadina" programının sunucusu Suudi medya mensubu Abdurrahman el-Humeydi, Yunan teknik direktör Georgios Donis'in Suudi Arabistan Milli Takımı teknik direktörlüğü görevinden yüzde 99 ihtimalle ayrılacağını doğrulamıştı.

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Donis, bu haberlere Suudi "er-Riyadiyye" gazetesine yaptığı açıklamalarda yanıt vererek şunları söyledi: "Zaman zaman Suudi Arabistan Milli Takımı'ndaki mesleki geleceğim hakkında ortaya atılan söylentiler beni ilgilendirmiyor."

Şunları ekledi: "Şu an beni ilgilendiren şey, takımı geliştirmek ve işe odaklanmaktır. Mesleki geleceğim etrafında dönen şeylerle başa çıkacak tecrübeye sahibim ve Suudi futboluna hizmet etmek için elimden gelenin en iyisini sunacağım."

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Donis'in açıklamaları, Suudi "el-İhbariyye" kanalının aktardığına göre Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun Yunan teknik direktörün görevden alınma ihtimalini reddeden ve görevine devam edeceğini teyit eden açıklamasının bir devamı niteliğindeydi.

Bu, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun Donis'in ayrılacağı haberlerini reddetmesinin ikinci kez oldu; daha önce de geçen ekim ayında aynısını yapmıştı.

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Bazı raporlar, Suudi Arabistan Federasyonu'nun Donis'in yerine, Portekiz Milli Takımı'nın eski teknik direktörü İspanyol Roberto Martinez ile anlaşarak takımı 2027 Asya Uluslar Kupası'nda yönetmesini planladığını doğrulamıştı.

Bu haberler, özellikle Asya turnuvası başlamadan önce zamanın darlığı göz önüne alındığında Suudi futbol camiasında öfkeye yol açmış, bu da Suudi Arabistan Federasyonu'nu reddeden bir açıklama yayınlamaya itmişti.

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Ancak 2027 Asya Uluslar Kupası'nın gelecek yılın ocak ayından aralık ayına ertelenmesi, turnuvadan önce yeterli zaman bulunması nedeniyle Donis'in görevden alınma ihtimali etrafındaki tartışmayı yeniden gündeme getirdi.