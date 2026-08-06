Videoyla: Türkiye'de deprem, 30 bin kişi tarihi tanıtım gecesinde Salah'ın adını haykırdı

Papara Park'ın daha önce hiç tanık olmadığı görkemli bir taraftar tablosuyla, Türk kulübü Trabzonspor, Mısır futbolunun ikonu Muhammed Salah'ı kadrosuna takdim ederek yeni bir dönemin kapısını araladı. Tarihi olarak nitelenen bu gecede 30 binden fazla taraftar, "Mısırlı Kral"ın adını haykırdı.

Mısır Millî Takımı'nın kaptanı, Türk kulübüyle 2028 yazına kadar iki sezonluk bir sözleşme imzaladı. Ardından, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın eşliğinde 10 numaralı formayı giyerek sahaya çıktı ve dünya spor camiasının dikkatini üzerine çeken olağanüstü bir imza töreninde boy gösterdi.

Salah, ayak bastığı andan itibaren Papara Park'ın tribünlerini bir coşku seli hâline getirdi; taraftarlar onu tezahürat ve alkış fırtınasıyla karşıladı.

Mısırlı yıldız da bu karşılamaya en güzel şekilde yanıt verdi; doğrudan tribünlere yönelerek kulüp taraftarlarının sevincine ortak oldu ve iki taraf arasında başlayan olağanüstü ilişkiyi belgeleyen bir anda tezahüratlara bizzat önderlik etti.

Yürekten gelen sözler

Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzon taraftarlarına yaptığı ilk konuşmada "Sporx"a verdiği demeçte şunları söyledi: "Dünya yıldızımız takımımıza nitelikli bir katkı sağlıyor. Büyük ailemize hoş geldi. Bu tarihi katılım için her birinize teşekkür ediyorum."

Muhammed Salah ise gördükleri karşısındaki hayranlığını ve şaşkınlığını şu sözlerle dile getirdi: "Herkese merhaba. Ne hissettiğimi anlatmak için keşke Türkçe konuşabilseydim, ama izin verin de böyle ifade edeyim."

Mısırlı yıldız duygulu bir tonla sözlerine şöyle devam etti: "Bugün gördüğüm şeyi hayatımda daha önce hiç görmedim. Dün ve bugün bana gösterdiğiniz sevgi muazzamdı. Hepinize kalbimden teşekkür ederim. Burada olmaktan son derece mutluyum ve hedefim açık: kazanmak. Antrenmanlara başlamak ve Trabzonspor forması altında maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum."

Salah, açıklamalarını hayranlığının boyutunu özetleyen bir cümleyle sonlandırdı: "Daha önce böyle bir şey görmemiştim." Ardından kulüp taraftarlarını selamlayarak, Trabzonspor sevdalılarının kendisinden çok şey beklediği bir yolculuğun başlangıcını resmen ilan etti.