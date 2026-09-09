Paris Saint-Germain'in kıta şampiyonluğu yolunda şaka yapmadığını kanıtladığı bir Avrupa gecesinde, Fransız başkentinin temsilcileri sahalarını futbol gösterisinin sahnesine çevirdi ve konuğu Slovan Bratislava'yı 6-1 mağlup etti. Parislilerin iki takım arasındaki muazzam teknik farka dair hiçbir şüpheye yer bırakmadığı bu tek taraflı karşılaşma tam bir hakimiyet gösterisiydi.

Kağıt üzerinde belli gibi görünen mücadele, sahada parlayan ikili Ousmane Dembele ve Ferran Torres'in imzasını taşıyan bir gol şölenine dönüştü. İlki, ilk yarıda iki gol ve bir asistle takıma liderlik ederken, ikincisi ikinci yarıda tarihi bir hat-trick ile konukların işini bitirme görevini üstlendi ve böylece Paris, kıtadaki tüm rakiplerine güçlü bir mesaj gönderdi.

İlk yarı: Dembele parlıyor, Torres üstünlüğü perçinliyor

Paris maça ezici bir hücum gücüyle başladı ve ilk anlardan itibaren oyunun gidişatına mutlak hakimiyet kurdu. İlk gol 16. dakikada yıldız oyuncu Ousmane Dembele'den geldi. Dembele, bir kornerden dönen topu ceza sahası içinden sol ayağıyla ustaca sağ alt köşeye gönderdi.

Bu golün ardından aynı oyuncu 22. dakikada çok yakın mesafeden yaptığı ölçülü bir kafa vuruşuyla topu sol köşeye yerleştirerek skoru ikiye çıkardı ve tartışmasız ilk yarının yıldızı olarak üstünlüğünü perçinledi. 30. dakikada ise İspanyol Ferran Torres, yine Dembele'nin ölçülü ortasının ardından ceza sahası içinden yakın mesafeden yaptığı vuruşla gol şölenini tamamladı.

Üç gole rağmen skor çok daha ağır olabilirdi. Paris'in oyuncuları bir dizi net fırsatı harcadı; bunların başında Achraf Hakimi, Dsro Fernandez ve Magnes Akliouche'un güçlü şutları geliyordu. Buna ek olarak Dembele ve Torres'in tehlikeli girişimleri kaleci Dominik Takac tarafından ustaca kurtarıldı ya da direğin yanından geçti. Ayrıca Nuno Mendes'in şutu sağ direğe çarptı.

Buna karşılık Slovan Bratislava aralıklarla çekingen girişimlerle Souleymane Camara ve Tigran Barseghyan aracılığıyla görünse de bunlar Matvey Safonov'un kalesine gerçek bir tehlike oluşturmadı; kolayca uzaklaştırılan bazı şutlar dışında. Takım, Kenan Bajric'in sakatlanarak çıkması ve Semko Camara'nın girmesiyle erken ve zorunlu bir değişiklik yapmak zorunda kaldı. Paris Saint-Germain bu yarıda karşılaşmayı erkenden sonuçlandırmaya hazır olduğunu gösterdi.

Hücum ağırlıklı ikinci yarı: Torres hat-trick'e imza atıyor

Paris Saint-Germain güçlü hücum gösterisini ikinci yarıda da sürdürdü ve konuğuna nefes alma fırsatı vermedi. İspanyol Ferran Torres'in parladığı ve Parislilerin hakimiyet ile hücum verimliliği konusunda bir futbol dersi verdiği bir gecede mücadeleyi 5-1 sonuçlandırdı.

Ateşli başlangıç hemen geldi. Ferran Torres, 46. dakikada Magnes Akliouche'un pasının ardından ceza sahası dışından sağ ayağıyla yaptığı füze gibi bir şutu sağ alt köşeye göndererek ikinci yarının gollerini açtı.

İspanyol forvet, 56. dakikada Ousmane Dembele'nin korner sonrası yaptığı ölçülü ortanın ardından ceza sahası içinden maçtaki üçüncü, bu yarıdaki ikinci golünü kaydederek parlaklığını yeniden gösterdi. Sadece bir dakika sonra Slovan, Souleymane Camara'nın güçlü bir şutla topu sağ üst köşeye göndermesiyle onur golünü (57) kaydederek farkı azaltmayı başardı.

İki teknik direktörün kadrolarını canlandırmak için yaptığı yoğun değişikliklere rağmen -Paris; Lucas Deny, Mika Godts, Senny Mayulu, Lucas Hernandez ve Beraldo'yu oyuna sürerken, Slovan; Alen Mustafic, Nino Marcelli, Artur Gajdos ve Aleksi Maros'tan yararlandı- hakimiyet tamamen Paris'te kaldı. Yarıda kaleci Dominik Takac'ın ustaca kurtardığı birçok girişim yaşandı.

Slovan Bratislava hücumda ancak aralıklı olarak Souleymane Camara'nın çekingen girişimleriyle göründü; bunlardan biri golle sonuçlandı, bir diğeri üst direkten çıktı. Buna karşın gerginlik oyuncusu Cesar Blackman'ın sert bir müdahalenin ardından sarı kart gördüğü takımın oyununa hakim oldu. İkinci yarı, üstünlüğünü kanıtlayan ve Avrupalı rakiplerine sert bir mesaj gönderen Paris Saint-Germain'in ezici üstünlüğüyle sona erdi.

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Maç son nefesini vermeden önce Paris Saint-Germain altıncı mührünü vurmadan ayrılmayı reddetti. 88. dakikada sıra, öldürücü darbeyi vurmak için Fabian Ruiz'e geldi. Ruiz, ceza sahası içinde topu güvenle karşıladıktan sonra ustaca ağlara gönderdi ve tam bir ezici üstünlüğü perçinleyen bir gol kaydederek gol şölenini 6-1'lik skorla kapattı.