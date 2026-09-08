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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Videoyla: Tarık Ziyad, Kadisiye maçının devre arasında Ahly'nin teknik direktörünün değiştirilmesini istedi!

M. Pusic
Al Qadsiah - Al Ahli
Al Qadsiah
Al Ahli
Premier Lig
Hollanda
Suudi Arabistan

Hollandalı teknik direktör sert eleştirilere maruz kaldı

Suudi Roshn Ligi yayıncısı "Thmanyah" kanallarının teknik analisti Tunuslu Tarek Dhiab, Al-Ahli takımının teknik direktörü Hollandalı Marino Pusic'in Al-Qadsiah maçının iki devresi arasında görevinden alınmasını istedi.

Al-Ahli, bugün salı günü Suudi Roshn Ligi'nin altıncı haftasında Dammam'daki Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda Al-Qadsiah'a konuk oldu.

Al-Qadsiah, maçın ilk yarısını Al-Ahli karşısında 3-0'lık üstünlükle tamamladı ve bu, "Al-Raqi"nin Suudi Roshn Ligi'ndeki katılım tarihinde bu duruma düştüğü yalnızca dördüncü kez oldu.

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Al-Ahli'nin ikinci yarıda geri dönmesine yardımcı olabilecek değişikliğin ne olduğu sorulunca Tarek Dhiab alaycı bir şekilde şöyle konuştu: "Teknik direktör değişikliği. İki devre arasında olabilecek en iyi şey bu; (Pusic) soyunma odasında kalsın ve oyuncular teknik direktör olmadan oynasın."

Tunuslu analist, Hollandalı teknik direktöre sert bir çıkış yaparak şöyle dedi: "Al-Ahli zavallı, ilk yarıda sahada yoktu ve Al-Qadsiah maça tamamen hâkim oldu."

Pusic'in, Newcastle United'ı çalıştırmak için ayrılan Alman teknik direktör Matthias Jaissle'nin ardından bu sezon başından itibaren Al-Ahli'yi çalıştırdığını, ancak Al-Qadsiah maçından önce Roshn Ligi'ndeki ilk 5 maçının 2'sinde yenilgi aldığını hatırlatalım.

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