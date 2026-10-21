Suudi Arabistan futbolunun efsanesi Hüseyin Abdülgani, Nasr'ın teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou'yu, Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'yu takımın çıkarları pahasına kayırmakla itham ederek eleştirdi.

Nasr, dün akşam Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al Awwal Park Stadı'nda oynanan ve Suudi Roshn Ligi'nin onuncu haftasında kendisiyle konuk ettiği Neom'u ağırladığı maçta rakibini 1-0 mağlup etti.

Maçta Ronalado mütevazı bir performans sergiledi; ilk yarının uzatma dakikalarında bir penaltıyı kaçırmasına rağmen oyundan çıkarılmadan maçı sonuna kadar tamamladı.

Hüseyin Abdülgani, "MBC 1" kanalındaki "Nadina" programına yaptığı açıklamalarda bu durumu eleştirerek şunları söyledi: "Teknik direktörün (Postecoglou) ikinci yarıda yaptığı değişikliklerin şu ya da bu şekilde yanlış olduğunu düşünüyorum."

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Şöyle devam etti: "Takım tek golle önde gidiyordu ve onun için en önemli şey sonuçtu, oyundan kimin çıkarıldığının bir önemi yok; dolayısıyla Cristiano Ronaldo değiştirilseydi hiçbir sorun olmazdı."

Postecoglou'nun Ronaldo'yu oyundan çıkarmayarak onu kayırıp kayırmadığı sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: "Bu çok açık, çünkü değişikliğin yapılması gerekiyordu. Takım 1-0 öndeydi, Ronaldo zorlu bir maçta gününde değildi ve bir penaltı kaçırmıştı."

Sözlerine şöyle devam etti: "Teknik direktörün bir oyuncunun sahada kalması ya da çıkması yerine takımı daha çok düşünmesi gerekirdi; özellikle de Ronaldo'nun güçlü bir zihinsel yapıya sahip olduğu ve bir penaltı kaçırdıktan sonra oyundan çıkarılmasından etkilenecek sarsılmış biri olmadığı düşünülürse."

Şöyle tamamladı: "Madem maç karmaşık, zor ve ağırdı, en önemli şey onu nasıl kazanacağını aramaktı; ancak sonuçta Nasr istenileni başardı ve üç puanı alarak lig zirvesi için mücadeleyi sürdürdü."

Bu galibiyetin Nasr'ın puanını 22'ye yükselttiğini ve takımı Suudi Ligi puan tablosunda üçüncü sıraya taşıdığını belirtmek gerek. Nasr, kendisinden bir maç fazla oynayan lider Kadisiye'nin 3 puan, ikinci sıradaki Hilal'in ise 2 puan gerisinde bulunuyor.