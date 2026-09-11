Dammam'da unutulmaz bir gecede, Kadisiye ile İttifak arasındaki Doğu derbisi gerçek bir futbol destanına dönüştü ve Suudi Roshn Ligi'nin yedinci hafta müsabakaları kapsamında karşılıklı üçer golle çekişmeli bir beraberlikle sonuçlandı. Böylece Kadisiye, zirveye çıkma fırsatını kaçırmış oldu.

Üç dakikada Kadisiye fırtınası

Kadisiye, İrlandalı teknik direktörü Brendan Rodgers yönetiminde maça her zamanki gibi öldürücü kontrataklar ve üstün hıza dayalı üslubuyla başladı.

Takımın konuk ekibi sarsmak için yalnızca üç dakikaya ihtiyacı oldu. 12. dakikada göz dolduran bek Muhammed Ebu eş-Şamat çıkış yaptı ve geçen sezonun lig gol kralı Meksikalı Julian Quinones'in ustalıkla ağlara gönderdiği kusursuz bir pas verdi.

Üç dakikadan kısa bir süre sonra aynı sahne, Ganalı Bonsu Baah'ın yönettiği bir kontratakla tekrarlandı. Baah, topu ceza sahası içinde İtalyan Mateo Retegui'ye aktardı ve Retegui 15. dakikada ikinci golü kaydetti. Böylece Kadisiye tribünleri "Dammam fırtınası esiyor" tezahüratıyla coştu.

Bu hücum performansını, takımın yıldızlarının dikkat çeken rakamları da doğruluyor. Muhammed Ebu eş-Şamat, sağ bek olarak oynamasına rağmen yedi maçta üç gol ve üç asistle altı gol katkısına ulaştı.

Quinones ise üç gol ve bir asistle katkı sayısını dörde çıkarırken, Retegui farklı kupalarda sekiz maçta altı golle formunu sürdürdü.

ed-Dehna Şövalyesi teslim olmayı reddetti

Ancak ed-Dehna Şövalyesi lakaplı İttifak, Dammam'daki gecenin henüz bitmediğini gösterdi. 26. dakikada, Fildişi Sahilli Abdullah'tan başlayan ve Fransız N'Golo Kante'nin zekice bir dokunuşuyla süren düzenli bir hücumun ardından top, farkı ustalıkla bire indiren Birsent Silina'ya ulaştı.

İkinci yarının başlamasıyla İttifak baskısını sürdürdü ve 64. dakikada İspanyol Alvaro Medran'la beraberlik anı geldi. Böylece derbi, yeşil tribünlerdeki çılgın sevinç ve ünlü spikerin "Şövalyeniz geri döndü ve hâlâ atının sırtında" tezahüratı arasında baştan sona değişti.

Son dakikalarda çılgın senaryo

Herkes maçın beraberliğe gittiğini düşünürken, oyuna sonradan giren Muhammed Hamed el-Kahtani 81. dakikada Kadisiye'ye üstünlük sağlayan golü kaydederek dikkatleri üzerine çekti ve Hubar Şövalyeleri zirve mücadelesini kazandıklarını sandı.

Ancak İttifak'ın cevabı hızlı ve öldürücü geldi. İsveçli Jordan Larsson 85. dakikada üçüncü beraberlik golünü kaydetmeyi başardı ve karşılıklı üçer golle çılgın bir derbiyi noktaladı.

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Kadisiye zirveyi kaçırdı

Bu çekişmeli beraberlikle Kadisiye, zirveye tek başına çıkma fırsatını kaçırdı. Yedi maçta beş galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgiyle puanını 16'ya yükseltti. On altı gol atıp sekiz gol yiyen ekip, lider İttihad'ın (17 puan) arkasında ikinci sırada yer aldı ve altı maçta on beş puana sahip üçüncü sıradaki Hilal'in yalnızca bir puan önünde kaldı.

İttifak ise bu sezonun en güçlü takımlarından biri karşısında büyük bir karakter ve takdire değer bir geri dönüş sergileyerek puanını on bire çıkarıp yedinci sıraya yerleşti.