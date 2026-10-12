Güney Sahili derbisinin Southampton'ın 1-0'lık galibiyetiyle sona erdiğini duyuran son düdük, olayların bitişi değil, St Mary's Stadyumu'nun duvarları dışında büyük bir güvenlik patlamasının fitili oldu. Büyük bir kaos, parçalanmış bariyerler, şiddetli arbedeler ve çevik kuvvet ile atlı polisin geniş çaplı müdahalesi, İngiliz sahalarındaki holiganlığın en karanlık günlerini akıllara getiren bir tabloya yol açtı.

Olaylar, geleneksel rakipler Southampton ile Portsmouth'u karşı karşıya getiren ve ev sahibi ekibin 1-0 kazandığı maçın bitiminden sonra çıktı. İki takımın taraftar grupları, karşılıklı küfür ve düşmanca tezahüratların ardından doğrudan birbirlerine saldırmaya çalıştı.

Hampshire Polisi, "The Sun"a göre, taraftarların birbirlerine ulaşabilmek için ayırıcı bariyerlere zarar verdiğini ve bunları yerinden söktüğünü, ancak polis güçleri ile organizatörlerin doğrudan bir arbedeyi engellemeyi ve duruma hâkim olmayı başardığını doğruladı.

Olaylar, stadyumun dışında toplanan öfkeli kalabalığı dağıtmak için çevik kuvvet birimlerinin ve atlı polislerin katıldığı geniş çaplı bir güvenlik operasyonunu gerektirdi.

Bir polis memuru yaralandı, 4 gözaltı

Yaşanan kaosta bir polis memuru hafif şekilde yaralandı ve gerekli tedaviyi gördü; polis ise dört kişiyi gözaltına aldı.

Polis açıklamasında gözaltıların şu şekilde dağıldığını belirtti:

Maç öncesi: Yasaklı meşale bulundurma şüphesiyle, biri Southampton'dan 20 yaşında, diğeri Ringwood'dan 18 yaşında olan iki genç gözaltına alındı.

Maç sonrası: Portsmouth taraftarlarının otobüsleri stadyumdan ayrılırken otoyolda trafiği engellediği şüphesiyle Southampton'dan 38 yaşındaki bir adam gözaltına alındı.

Maç dışında: Hoglands Parkı'ndaki bir polis devriyesi sırasında çalıntı içecek bulundurma şüphesiyle dördüncü bir adam gözaltına alındı. Ayrıca üzerinde demir bir alet bulunan 50 yaşındaki bir adam, dükkândan hırsızlık ve kamuya açık alanda saldırı amaçlı silah bulundurma şüphesiyle durduruldu.





Polisten açıklama

Polis Şefi Yardımcısı ve güvenlik operasyonlarının komutanı Simon Dodds ise olayların şiddetini hafifletmeye çalışarak, bazı sorunlara rağmen operasyonun "son derece başarılı" olduğunu söyledi.

Dodds, "Maça yaklaşık 30 bin taraftarın güvenli bir şekilde gelişine ve dönüşüne tanık olduk. Ne yazık ki küçük bir taraftar grubu bu fırsatı kullanarak kaos çıkarmaya çalıştı, ancak kulüp görevlilerinin desteğiyle sahadaki ekiplerimiz kararlı bir şekilde hareket ederek duruma hâkim olmayı başardı" dedi.

Dodds şöyle devam etti: "Bunun herkes için bir başka güvenli maç olmasını sağlamak adına iki kulüple birlikte çalışan memurlarımızın ve personelimizin profesyonelliğine teşekkür etmek istiyorum. Maalesef o küçük grubun davranışları konuk takımın otobüslerinin ayrılmasının gecikmesine neden oldu, ancak ciddi bir yaralanma yaşanmadığı için mutluyum."

Dronelarla geniş çaplı soruşturma

Hampshire Polisi sözcüsü, soruşturmaların halen sürdüğünü ve müfettişlerin olaya karışan herkesin kimliğini belirlemek için tüm görüntüleri inceleyeceğini doğruladı.

Sözcü, "Müfettişler şimdi, polis memurlarının üzerindeki kameraların görüntüleri, delil toplama ekiplerinin çektiği videolar, güvenlik kameraları ve dronelar dâhil olmak üzere mevcut tüm görüntüleri inceleyecek" dedi.

Sözcü, "kaotik" olarak nitelenen maçın 53. dakikasında gerginliğin stadyum içinde de zirveye ulaştığını, son düdükten sonra ise kaosun saha zemininden dışarıya taşındığını belirtti.







