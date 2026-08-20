Videoyla: Salah, Trabzon ile Avrupa Ligi'ne veda etmeye yaklaşıyor

Macar ekibi Ferencváros, Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın forma giydiği ev sahibi Türk ekibi Trabzonspor'u bugün perşembe günü "Papara Park" stadında deplasmanda 1-0 mağlup ederek, Avrupa Ligi lig aşamasına yükselmeyi sağlayacak play-off turunun ilk maçında değerli bir galibiyet elde etti.

Maçın tek golünü 17. dakikada, bir ortaya yükselerek kafayla André Onana'nın ağlarına gönderen Kristoffer Zachariassen kaydetti ve Macar ekibine maçın sonuna kadar koruduğu üstünlüğü getirdi.

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Salah, sağ taraftan konuk ekibin kalecisiyle karşı karşıya kaldığında ev sahipleri adına skoru erkenden açmaya çok yaklaştı, ancak kaleci şutunu önlemeyi başardı; Trabzonspor oyuncuları ise ilk yarıda zayıf bir performans sergiledi.

İkinci yarıda Türk ekibi Macar rakibi üzerinde güçlü bir baskı kurdu, ancak hakimiyetini ve fırsatlarını gole çeviremedi.

Savunma, Salah'ın yakın bir mesafeden kafa vuruşunu önledi; Mısırlı milli oyuncu ayrıca bir şutunu direğin yanından auta gönderdi. Ferencváros'un üst direği ise Nijeryalı oyuncu Paul Onuachu'nun kafa vuruşunu geri çevirdi.

90+5. dakikada hakem, Trabzonsporlu oyuncu Tsepo Nyawo'ya Macar ekibinin bir oyuncusuna yaptığı sert bir müdahale sonrası direkt kırmızı kart gösterdi ve ardından maç Macar ekibinin 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Maç, Muhammed Salah'ın Trabzonspor forması altında ilk kez ilk 11'de sahaya çıkışına sahne oldu. Salah, ekiple ilk resmi maçında Türkiye Ligi'nin açılış haftasında Kasımpaşa ile oynanan 1-1 berabere biten karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu.

Mısırlı yıldız, Liverpool ile geçirdiği 9 sezonun ardından bu yaz bonservissiz olarak Trabzonspor'a katılmıştı.

Trabzonspor, geçen sezonu Türkiye Ligi'nde üçüncü sırada tamamlayıp Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından play-off turuna yükselmiş ve Avrupa Ligi'ne yükselmek için mücadele etme fırsatı elde etmişti.

Rövanş maçı 27 Ağustos'ta, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Groupama Arena'da oynanacak.

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