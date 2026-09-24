Trabzonspor'un yıldızı Mohamed Salah'ı bu kez sahnenin merkezine taşıyan şey, füze gibi bir gol ya da büyüleyici bir çalım değil, gerçek bir yıldızın değerini ortaya koyan içten ve doğal bir andı.

Mısır Millî Takımı kıtasal eleme mücadelesine hazırlanırken, "Firavun" kamp içindeki muhteşem bir jestle spot ışıklarını üzerine çekti; bu davranış uluslararası bir ağdan övgü topladı ve sosyal medya platformlarında geniş bir beğeni dalgası yarattı.

Mısır Millî Takımı, 2026 Afrika Uluslar Kupası elemelerine katılmak için yoğun hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Hossam Hassan yönetimindeki Mısır, yarın cuma günü Angola Millî Takımı karşısındaki güçlü bir maçla yola çıkacak, ardından elemelerin ikinci hükümet turunda Güney Sudan Millî Takımı ile karşılaşacak.

Bu atmosferin ortasında Türk "HaberTs" ağı, kahramanı Mohamed Salah'a ait istisnai bir anı gündeme taşıdı ve onun yaptığını "övgüyü hak eden bir jest" olarak nitelendirdi.

Ağa göre Mısırlı yıldız, antrenman seanslarında yalnızca bir oyuncu olarak rolünü yerine getirmekle yetinmedi; teknik ekibin antrenman seanslarını hazırlama ve düzenleme işine de yardım etti. Bu görüntü, onun büyük tevazusunu ve ülkesinin millî takımına karşı mutlak bağlılığını yansıttı.

Bu anları belgeleyen video ve fotoğraflar sosyal medyada şimşek hızıyla yayıldı; dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler Salah'ın bu davranışını överek, yaptığı şeyin gerçek yıldızlığın gollerden ve kupalardan önce bir ahlak meselesi olduğunu kanıtladığını belirtti.

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Hossam Hassan'ın projesinin temel taşı sayılan Mohamed Salah, Mısır'ı güçlü bir başlangıç yapmaya ve kıtasal unvan arayışı yolculuğunda ilk galibiyetleri toplamaya taşımayı hedefliyor; bunu yaparken mevcut kampta hâkim olan yüksek moralden yararlanacak; ki hem basit hem de derin olan bu jestle bu moralin en önemli mimarlarından biri bizzat kendisiydi.