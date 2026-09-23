Videoyla: Salah, Mısır kampından güçlü mesajlar verdi: İşte bir sonraki hedefimiz

Mısır Milli Takımı'nın kaptanı yıldız oyuncu Muhammed Salah, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Cevher Nebil'in bugün çarşamba günü, elemelerin başlamasına günler kala Mısır antrenmanına katılması sırasında, Mısır taraftarlarına güçlü ve güven veren mesajlar gönderdi.

Salah'ın sözleri son derece önemli bir zamanlamada geldi; zira milli takım, 2025 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin birinci ve ikinci hafta karşılaşmaları kapsamında 25 ve 29 Eylül tarihlerinde Angola ve Güney Sudan'a karşı iki kritik maça çıkmaya hazırlanıyor. Kamp, 4 Ekim'de Güney Afrika ile oynanacak güçlü bir hazırlık maçıyla sona erecek.

Mısır kaptanı, mevcut takımın teknik ve moral açıdan bir istikrar dönemi yaşadığını vurgulayarak şunları söyledi: "Son dönemde elde ettiklerimizin üzerine inşa edeceğiz. 3 yıldır istikrarlı bir teknik heyetimiz var, iyi ilerliyoruz ve herkes arasında büyük bir uyum söz konusu."

Salah, mevcut kuşağı taraftarlara bağlayan istisnai ilişkiye değinmeyi de ihmal etmedi ve şunları ekledi: "Son dönemde Mısır halkıyla iyi ve farklı bir bağ kurmayı başardık, bu durumun mümkün olduğunca uzun süre devam etmesini diliyorum, çünkü halkın desteği bizim için çok fark yaratıyor."

Liverpool'un yıldızı, takım arkadaşlarının yeteneklerine tam güvendiğinin altını çizerek şöyle konuştu: "Her mevkide en üst düzeyde oyuncularımız var ve hedeflerimize ulaşabiliriz. Hedefimiz halkı bizimle gurur duyar hale getirmek, inşallah önümüzdeki dönem çok daha iyi olacak."

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Salah, sözlerini taraftarlara bir vefa mesajıyla noktaladı: "Şu anda milli takım ile taraftarlar arasında var olan durumdan mutluyuz, güvenlerine layık olmayı ve önümüzdeki dönemde performans ve sonuçlarla mutluluklarına vesile olmayı diliyoruz."