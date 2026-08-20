Mısırlı yıldız Muhammed Salah, bu sezonki Avrupa serüveninin başında erken bir darbe aldı. Zira Macar ekibi Ferencvaros, konuk olduğu Trabzonspor karşısında Avrupa Ligi lig aşamasına yükseltecek play-off turunun ilk maçının ilk yarısında 1-0 öne geçti.

Ferencvaros'un golü 17. dakikada Kristoffer Zachariassen'den geldi. Kristoffer Zachariassen, bir orta topunu değerlendirerek kafayla Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın ağlarına gönderdi.

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Salah, bu yaz Türk kulübüne transfer olduğundan bu yana Trabzonspor forması altında ilk kez ilk 11'de sahaya çıkıyor. Kendisi, takımın yerel ligdeki serüvenini açtığı Kasımpaşa ile 1-1 biten maçtaki ilk resmi çıkışında oyuna sonradan girmişti.

Trabzon, geçen sezonu Türkiye Ligi'nde üçüncü sırada tamamlamış, ayrıca Türkiye Kupası'nı da kazanarak Avrupa Ligi'ne yükseltecek play-off turunu oynama fırsatı elde etmişti.

Türk ve Macar ekipleri arasındaki rövanş maçı, 27 Ağustos'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Groupama Arena'da oynanacak.

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