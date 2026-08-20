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Videoyla: Salah'ın Avrupa umutları Ferencvaros'tan erken bir darbe aldı

M. Salah
Trabzonspor - Ferencvaros
Trabzonspor
Ferencvaros
Europa League Qualification
Mısır
Türkiye
Macaristan

Macar takımı ilk yarıyı önde tamamladı

Mısırlı yıldız Muhammed Salah, bu sezonki Avrupa serüveninin başında erken bir darbe aldı. Zira Macar ekibi Ferencvaros, konuk olduğu Trabzonspor karşısında Avrupa Ligi lig aşamasına yükseltecek play-off turunun ilk maçının ilk yarısında 1-0 öne geçti.

Ferencvaros'un golü 17. dakikada Kristoffer Zachariassen'den geldi. Kristoffer Zachariassen, bir orta topunu değerlendirerek kafayla Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın ağlarına gönderdi.

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Salah, bu yaz Türk kulübüne transfer olduğundan bu yana Trabzonspor forması altında ilk kez ilk 11'de sahaya çıkıyor. Kendisi, takımın yerel ligdeki serüvenini açtığı Kasımpaşa ile 1-1 biten maçtaki ilk resmi çıkışında oyuna sonradan girmişti.

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Trabzon, geçen sezonu Türkiye Ligi'nde üçüncü sırada tamamlamış, ayrıca Türkiye Kupası'nı da kazanarak Avrupa Ligi'ne yükseltecek play-off turunu oynama fırsatı elde etmişti. 

Türk ve Macar ekipleri arasındaki rövanş maçı, 27 Ağustos'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Groupama Arena'da oynanacak.

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