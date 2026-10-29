Fas Milli Takımı'nın efsanesi Mustapha Hadji, içinde bulunduğumuz 2026 yılı için Afrika'nın en iyi oyuncusunu ve tarih boyunca "kıtanın kralını" seçti.

Hadji, aynı yıl Afrika Uluslar Kupası ve Dünya Kupası'ndaki parlak performansının ardından 1998 yılında Afrika'nın en iyi oyuncusu ödülüne layık görülmüştü.

Hadji, Paris Saint-Germain forması giyen vatandaşı Achraf Hakimi'nin, kulübüyle birlikte bir dizi yerel ve kıtasal kupa kazanmasının ardından bu yıl ödülü almaya en layık isim olduğunu düşünüyor.

Hadji, Kooora'ya verdiği röportajda bu yıl ödülü hak eden oyuncunun kim olduğu sorulduğunda şunları söyledi: "Bu çok zor bir soru, özellikle Afrika Kupası finalinde yaşanan kriz göz önüne alındığında, dolayısıyla kupa henüz kesinleşmiş değil."

Ancak sözlerine şöyle devam etti: "Diğer turnuvalara bakıldığında Achraf Hakimi'nin avantajlı olduğunu söyleyebiliriz, çünkü Şampiyonlar Ligi'ni ve katıldığı neredeyse tüm turnuvaları kazandı."

Hakimi, Fransız ekibiyle birlikte seçkin bir sezon geçirdi; takımını Fransa Ligi, yerel Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa zaferlerine taşıdı. Ayrıca Fas Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası finaline yükseldi; şampiyonun kimliğini belirlemek için Spor Tahkim Mahkemesi "CAS"ın kararı bekleniyor.

Hakimi ayrıca 2026 yılında dünyanın en iyi oyuncusunu belirleyen Ballon d'Or yarışında 13. sırada yer aldı.

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Afrika tarihinin en iyisi konusunda ise Hadji şu yanıtı verdi: "Bu da zor bir soru, ama ben George Weah'ı seçiyorum."

Mohamed Salah, Samuel Eto'o ve Didier Drogba gibi efsanelere neden onu tercih ettiği sorulduğunda şöyle açıkladı: "Weah, dünyanın en iyi oyuncusu olarak Ballon d'Or kazanan ilk Afrikalı oyuncudur, ben ona karşı oynadım ve onu Afrika kıtasının kralı olarak görüyorum."

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