Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda ülkesinin milli takımıyla olan macerasının sona ermesinden bu yana ilk kez takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Nassr, yeni 2026-2027 futbol sezonunun başlamasından önce Portekiz'in başkenti Lizbon'daki dış kampında oynadığı son hazırlık maçında, bugün salı günü İspanyol rakibi Almeria ile karşılaştı.

Nassr Kulübü'nün "X" platformundaki resmi hesabı, Ronaldo'nun antrenmanlara katılmamasına rağmen maça geldiğini, takım arkadaşları ve yeni Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou ile tokalaştığını gösteren bir video paylaştı.

Bu, Portekizli yıldızın, geçtiğimiz 6 Temmuz'da son 16 turunda İspanya'ya karşı tek golle alınan mağlubiyetle 2026 Dünya Kupası'ndaki serüveninin sona ermesinden bu yana Nassr'ın oyuncuları ve teknik direktörüyle ilk kez bir araya gelişiydi.

"Don", Dünya Kupası'ndaki macerasının bitmesinin üzerinden neredeyse tam bir ay geçmesine rağmen, turnuvanın ardından Nassr antrenmanlarına katılmayan tek oyuncu olarak öne çıkıyor.

Bu gelişme, daha önce basın raporlarının ortaya koyduğuna göre, partneri Georgina Rodriguez ile önümüzdeki cumartesi günü Portekiz'in Madeira adasında yapılması planlanan düğün töreninin 4 gün öncesine denk geliyor.

Hatırlatmak gerekirse Ronaldo, Ocak 2023'te Nassr'a katılmış ve takımı geçen sezon 7 yıllık bir aranın ardından Suudi Roshn Ligi şampiyonluğuna taşımıştı; ayrıca müsabakanın gol kralı unvanını iki kez elde etmişti.