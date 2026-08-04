Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, ülkesinin milli takımıyla Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'ndaki maceralarının sona ermesinin ardından ilk kez takım oyuncularıyla birlikte görüntülendi.

Nassr, yeni 2026-2027 futbol sezonunun başlamasından önce Portekiz'in başkenti Lizbon'daki dış kamptaki son hazırlık maçlarından birinde bugün, salı günü, İspanyol rakibi Almeria ile karşı karşıya geldi.

Nassr kulübünün "X" platformundaki resmi hesabı, Ronaldo'nun maçı izlemeye özen gösterdiğini, takım oyuncularıyla ve ayrıca antrenmanlara katılmamasına rağmen yeni Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou ile tokalaştığını gösteren bir video paylaştı.

Bu, Portekizli yıldızın, 2026 Dünya Kupası'ndaki serüveninin geçtiğimiz 6 Temmuz'da son 16 turunda İspanya'ya 1-0 yenilerek sona ermesinden bu yana Nassr'ın oyuncuları ve teknik direktörüyle ilk kez bir araya gelmesiydi.

"Don" lakaplı yıldız, Dünya Kupası'ndaki serüveninin sona ermesinin üzerinden yaklaşık tam bir ay geçmesine rağmen, Dünya Kupası sonrasında Nassr antrenmanlarına katılmayan tek oyuncu olarak öne çıkıyor.

Bu durum, daha önce basın raporlarının açıkladığına göre, hayat arkadaşı Georgina Rodriguez ile önümüzdeki cumartesi günü Portekiz'in Madeira adasında yapılması planlanan düğün töreninden 4 gün önce gerçekleşti.

Ronaldo'nun Nassr'a Ocak 2023'te katıldığı ve takımı geçtiğimiz sezon 7 yıllık bir aranın ardından Suudi Roshn Ligi şampiyonluğuna taşıdığı, ayrıca iki kez turnuvanın gol kralı unvanını kazandığı hatırlatılır.